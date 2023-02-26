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Кандидат в Рийгикогу Айво Петерсон уехал в оккупированный Донецк

Тарво Мадсен
, журналист
Кандидат в Рийгикогу Айво Петерсон уехал в оккупированный Донецк
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Айво Петерсон выступает у посольства РФ.
Айво Петерсон выступает у посольства РФ. Фото: Aivo Petersoni video, kuvatõmmis Facebookist

Айво Петерсон (урожденный Крылов), кандидат от Объединенной левой партии Эстонии на выборах в Рийгикогу, находится в оккупированном российскими войсками Донецке. По словам министра внутренних дел, он представляет угрозу безопасности и должен был сотрудничать с российскими спецслужбами, чтобы добраться до линии фронта.

Петерсон, который занимается пророссийской деятельностью и всего несколько дней назад разместил видео из Москвы, в воскресенье опубликовал в социальных сетях видео из Донбасса. Он начал видео с критики в адрес прессы. Петерсон отметил, что журналистика - это когда вы пытаетесь рассмотреть обе стороны вопроса, а противоположное - это пропаганда.

По его словам, он приехал туда, чтобы предложить своим последователям другую сторону войны. Другое понимание того, почему все пошло так. Также он рассуждал, виноваты ли эстонцы в том, что не видели, что произошло за восемь лет.

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