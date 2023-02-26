Кандидат в Рийгикогу Айво Петерсон уехал в оккупированный Донецк

Петерсон, который занимается пророссийской деятельностью и всего несколько дней назад разместил видео из Москвы, в воскресенье опубликовал в социальных сетях видео из Донбасса. Он начал видео с критики в адрес прессы. Петерсон отметил, что журналистика - это когда вы пытаетесь рассмотреть обе стороны вопроса, а противоположное - это пропаганда.

По его словам, он приехал туда, чтобы предложить своим последователям другую сторону войны. Другое понимание того, почему все пошло так. Также он рассуждал, виноваты ли эстонцы в том, что не видели, что произошло за восемь лет.