Айво Петерсон (урожденный Крылов), кандидат от Объединенной левой партии Эстонии на выборах в Рийгикогу, находится в оккупированном российскими войсками Донецке. По словам министра внутренних дел, он представляет угрозу безопасности и должен был сотрудничать с российскими спецслужбами, чтобы добраться до линии фронта.
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Кандидат в Рийгикогу Айво Петерсон уехал в оккупированный Донецк
Кандидат в Рийгикогу Айво Петерсон уехал в оккупированный Донецк
Петерсон, который занимается пророссийской деятельностью и всего несколько дней назад разместил видео из Москвы, в воскресенье опубликовал в социальных сетях видео из Донбасса. Он начал видео с критики в адрес прессы. Петерсон отметил, что журналистика - это когда вы пытаетесь рассмотреть обе стороны вопроса, а противоположное - это пропаганда.
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