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Певкур сообщил об очередном пакете эстонской военной помощи Украине

BNS
Певкур сообщил об очередном пакете эстонской военной помощи Украине
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Министр обороны Ханно Певкур.
Министр обороны Ханно Певкур. Фото: Eero Vabamägi

Министр обороны Ханно Певкур встретился в воскресенье в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и сообщил об очередном пакете эстонской военной помощи, в который на этот развходит оружие и оснащение в дар подразделениям спецопераций.

Как знак пакета помощи Певкур вручил Резикову оптический прицел, а также символический ключ от третьего военного госпиталя, решение о передаче которого было принято раньше. По данным Министерства обороны Эстонии, госпиталь прибудет в Украину в ближайшие недели.

«Вчера исполнился год с начала полномасштабной войны в Украине, - сказал Певкур. - Мы неоднократно подтверждали, что наша помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо. Помимо прямой помощи оружием, мы помогаем украинским вооруженным силам в обучении и другом необходимом, дающим Украине предпосылки для победы в войне».

На встрече Певкур также подчеркнул необходимость ускорить помощь союзников, особенно в поставках боеприпасов.

«Эстония выдвинула ЕС предложение в кратчайшие сроки приобрести не менее одного миллиона 155-мм снарядов, в которых остро нуждаются защитники Украины, чтобы помочь Украине через совместную закупку ЕС, и мы рады, что Еврокомиссия также пообещала предложить конкретное решение к следующему совещанию министров обороны в начале марта, как быстро доставить Украине миллион снарядов», - уточнил Певкур.

В пакет, переданный Украине в воскресенье, входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежда. Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн евро, что составляет более одного процента ВВП. В прошлом Эстония пожертвовала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, каски и пакеты с сухими продуктами. Вместе с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около 15 млн евро. Эстония дарит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией, которые поддержали проект суммой 7,8 млн евро.

Министрество обороны запрашивает финансовую компенсацию за подаренную технику через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит компенсацию в размере 156 млн евро.

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