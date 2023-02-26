Финские газеты сообщают о смерти Раймо Тилликайнена, финского командора, отвечавшего за спасение пассажиров парома«Эстония».
Скончался руководитель работ по спасению пассажиров парома «Эстония»
Скончался руководитель работ по спасению пассажиров парома «Эстония»
Helsingin Sanomat пишет, что о смерти Тилликайнена было сообщено в газете в воскресенье, но на самом деле он умер 18 января. На момент смерти Тилликайнену было 83 года.
Тилликайнен наиболее известен тем, что руководил спасательными работами в ночь катастрофы парома «Эстония». В то время он был командующим морским спасательным отрядом архипелага. После долгой службы в армии Тилликайнен был также депутатом Эдускунты (парламента Финляндии - ред.) на один срок.
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