Скончался руководитель работ по спасению пассажиров парома «Эстония»

Helsingin Sanomat пишет , что о смерти Тилликайнена было сообщено в газете в воскресенье, но на самом деле он умер 18 января. На момент смерти Тилликайнену было 83 года.

Тилликайнен наиболее известен тем, что руководил спасательными работами в ночь катастрофы парома «Эстония». В то время он был командующим морским спасательным отрядом архипелага. После долгой службы в армии Тилликайнен был также депутатом Эдускунты (парламента Финляндии - ред.) на один срок.