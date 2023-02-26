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Скончался руководитель работ по спасению пассажиров парома «Эстония»

rus.postimees.ee
Скончался руководитель работ по спасению пассажиров парома «Эстония»
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Паром "Эстония" в порту.
Паром "Эстония" в порту. Фото: Ly Menov

Финские газеты сообщают о смерти Раймо Тилликайнена, финского командора, отвечавшего за спасение пассажиров парома«Эстония».

Helsingin Sanomat пишет, что о смерти Тилликайнена было сообщено в газете в воскресенье, но на самом деле он умер 18 января. На момент смерти Тилликайнену было 83 года.

Тилликайнен наиболее известен тем, что руководил спасательными работами в ночь катастрофы парома «Эстония». В то время он был командующим морским спасательным отрядом архипелага. После долгой службы в армии Тилликайнен был также депутатом Эдускунты (парламента Финляндии - ред.) на один срок.

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