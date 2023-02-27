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Интервью ⟩ «Балтия никогда не была советской, и постсоветской ее называть нельзя»: режиссер Виталий Манский о кино после катастрофы

Ян Левченко
, журналист
«Балтия никогда не была советской, и постсоветской ее называть нельзя»: режиссер Виталий Манский о кино после катастрофы
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Фото: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Со 2 по 9 марта в Риге пройдет крупнейший европейский фестиваль неигрового кино Artdocfest. В кинотеатре Splendid Palace покажут две конкурсные программы - «Балтийский фокус» и Artdocfest Open. Плюс площадка Zuzeum познакомит с внеконкурсной программой ArtDoc & ProArt. За 7 дней будет показано 49 фильмов. Основатель и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Виталий Манский рассказал RusPostimees о балтийской судьбе фестиваля, который может превратить Ригу в Берлин.

- Когда в конце марта в Москве были сорваны показы «Артдокфеста», Вы говорили, что фестиваль в России «закрылся по совокупности происходящего». А как бы вы описали иностранцу эту совокупность?

- Как эффект преступного законодательства. Например, у вас по закону сегрегация, поэтому вы не можете избрать Барака Обаму президентом. Мы те афроамериканцы, которые оказались в государстве, признавшем сегрегацию правильной и идущем по пути восстановления рабства.

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