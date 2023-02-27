Интервью ⟩ «Балтия никогда не была советской, и постсоветской ее называть нельзя»: режиссер Виталий Манский о кино после катастрофы

Со 2 по 9 марта в Риге пройдет крупнейший европейский фестиваль неигрового кино Artdocfest. В кинотеатре Splendid Palace покажут две конкурсные программы - «Балтийский фокус» и Artdocfest Open. Плюс площадка Zuzeum познакомит с внеконкурсной программой ArtDoc & ProArt. За 7 дней будет показано 49 фильмов. Основатель и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Виталий Манский рассказал RusPostimees о балтийской судьбе фестиваля, который может превратить Ригу в Берлин.