Фото ⟩ В Таллинне BMW сбил двух пешеходов

По первоначальным данным , автомобиль BMW ехал через Тоомпуйестеэ в направлении Балтийского вокзала, когда водитель не справился с управлением и с сбил людей, ожидавших возможности перейти дорогу.

Скорая помощь отвезла в больницу 20-летнюю девушку и 50-летнюю женщину. За рулем BMW был трезвый 19-летний юноша. По словам полицейских, в настоящий момент нет оснований полагать, что водитель намеренно съехал с дороги и сбил людей.