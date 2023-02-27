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Фото ⟩ В Таллинне BMW сбил двух пешеходов

Rus.Postimees
В Таллинне BMW сбил двух пешеходов
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Вчера, 26 февраля, в 21:00 возле Балтийского вокзала в Таллинне автомобиль BMW съехал с дороги и сбил двух пешеходов. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу.

По первоначальным данным, автомобиль BMW ехал через Тоомпуйестеэ в направлении Балтийского вокзала, когда водитель не справился с управлением и с сбил людей, ожидавших возможности перейти дорогу.

Скорая помощь отвезла в больницу 20-летнюю девушку и 50-летнюю женщину. За рулем BMW был трезвый 19-летний юноша. По словам полицейских, в настоящий момент нет оснований полагать, что водитель намеренно съехал с дороги и сбил людей.

Полиция выясняет детали произошедшего.

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