Фото ⟩ Водитель, сбивший пешеходов у Балтийского вокзала, почти в три раза превысил скорость

По первоначальным данным, автомобиль BMW ехал через Тоомпуйестеэ в направлении Балтийского вокзала, когда водитель не справился с управлением и с сбил людей, ожидавших возможности перейти дорогу.

Скорая помощь отвезла в больницу 20-летнюю девушку и 50-летнюю женщину. За рулем BMW был трезвый 19-летний юноша. По словам полицейских, в настоящий момент нет оснований полагать, что водитель намеренно съехал с дороги и сбил людей.

Тоомас Коренев глава группы Центра надзора за дорожным движением Департамента полиции и пограничной охраны сообщил русскоязычному изданию ERR в понедельник, что за рулем был 19-летний водитель, который задержан и проходит освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения. «Сам водитель утверждает, что ехал со скоростью 80 км/час», - добавил он.