Сообщается о взрывах на военном аэродроме под Минском

Позднее BYPOL сообщил, что на военном аэродроме была совершена диверсия, в результате которой российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 получил серьезные повреждения. «Пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна», - говорилось в сообщении проекта.

В свою очередь руководитель BYPOL Александр Азаров заявил изданию «Наша Ніва», что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны белорусские партизаны.

Информацию о взрывах на аэродроме подтвердили журналист Антон Мотолько и телеграм-канал «Беларусь за МКАДом». В свою очередь телеграм-канал «Беларускі Гаюн» сообщил, что российский самолет А-50 «мог получить некоторые повреждения в результате сброса с высоты неустановленного предмета». Российские военкоры Юрий Котенок и Семен Пегов также писали, что аэродром, вероятно, был атакован беспилотниками.