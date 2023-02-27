В финале чемпионата мира по лыжным видам спорта в Словении в Планице эстонская женская команда, в которую вошли Кайди и Кейди Каазику, в командном спринте заняла 11-е место, мужская команда Марко Килп и Мартин Химма - на 12-м месте, сообщает rus.err.
На ЧМ по лыжным видам спорта в Планице сестры Каазику заняли 11-е место в командном спринте
На ЧМ по лыжным видам спорта в Планице сестры Каазику заняли 11-е место в командном спринте
От выигравшей золото в этом виде программы шведской пары в составе Эммы Рибон и Йонны Сундлинг, эстонки отстали 1 минуту и 17 секунд. Серебро в женском командном спринте завоевали норвежки, а бронзу - американки.
В аналогичном виде программы у мужчин Эстонию представляли Марко Кильп и Мартин Химма. Лучшими снова были норвежцы Паал Голберг и Йоханнес Клебо, серебро в мужском командном спринте завоевали итальянцы, а бронзу французы.