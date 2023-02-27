Хенри Сильдару, который повредил колено на юниорском Олимпийском фестивале и был прооперирован, начал курс восстановительного лечения и поддерживает форму в тренажерном зале.
Видео ⟩ Хенри Сильдару показал прооперированное колено
Хенри Сильдару показал прооперированное колено
В своем видеоблоге Сильдару рассказывает, что из-за операции не может еще толком ничего делать, кроме небольших упражнений. Но эта ситуация – хорошая возможность поработать с торсом.
Поэтому в видеоролике Сильдару отправился в зал, где вместе с тренером составил программу тренировок для торса, по которой будет заниматься в течение следующего месяца.
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