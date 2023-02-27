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Состояние Костомарова после инсульта начало улучшаться

rus.postimees.ee
Состояние Костомарова после инсульта начало улучшаться
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: JERRY LAMPEN

Чемпион Игр в Турине в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна, сообщает RBC. По данным СМИ, состояние спортсмена на данный момент оценивается как стабильное. 

«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время», — сообщил источник.

Также сообщают, что фигуристу провели несколько процедур плазмафереза (очистки крови).

Костомаров с 10 января находится в «Коммунарке» из-за пневмонии. Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.

Костомаров провел две недели подключенным к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), а в первой половине февраля, по данным СМИ, перенес несколько ампутаций конечностей.

20 февраля источник сообщил, что у фигуриста поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. На следующий день сообщили о втором инсульте, но официальной информации по этому поводу не было.

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