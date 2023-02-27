Состояние Костомарова после инсульта начало улучшаться

«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время», — сообщил источник.

Также сообщают, что фигуристу провели несколько процедур плазмафереза (очистки крови).

Костомаров с 10 января находится в «Коммунарке» из-за пневмонии. Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.

Костомаров провел две недели подключенным к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), а в первой половине февраля, по данным СМИ, перенес несколько ампутаций конечностей.