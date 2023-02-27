Балтийское море находится в плачевном состоянии: Эстония разработала план мер

«Самыми большими проблемами Балтийского моря по-прежнему остаются избыток питательных веществ и загрязнение, в связи с чем состояние морских мест обитания, рыб, морских млекопитающих и птиц по-прежнему неудовлетворительное», – сказал Мадис Каллад, добавив, что мы должны последовательно стояить за улучшение состояния нашей морской территории.

По словам советника отдела морской среды Министерства окружающей среды Лийз Кикас, расходы, необходимые для реализации мер по поддержке биоразнообразия морской территории, планируется покрыть из различных фондов поддержки ЕС, государственного бюджета и Центра инвестиций в окружающую среду.

Согласно недавно утвержденному плану мер, в течение следующих шести лет миграционные пути рыб и нерестилища должны быть улучшены. Также необходимо укрепить сеть охраняемых морских районов и улучшить возможности контроля за загрязнением моря. «Составленный нами план в общей сложности содержит 21 новую меру по улучшению ситуации с морской флорой и фауной. Кроме того, есть планы по улучшению управления данными о морской территории и по обновлению правовых актов», – заявил Кикас.