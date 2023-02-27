Советский диссидент, политолог и один из создателей бренда «президент РФ Владимир Путин», который много лет работал на Кремль, но ушел в оппозицию, умер. Многие тайны Путина, которые знал Павловский, останутся тайнами.
Человек, продавший Путина России: умер политолог Глеб Павловский
Основатель «Фонда эффективной политики», политолог, политтехнолог в предвыборном штабе Путина в 2000 году и многолетний сотрудник администрации президента РФ Глеб Павловский скончался в Москве в ночь на 27 февраля после тяжелой болезни. Об этом первыми сообщили друзья эксперта и аналитика. Позже информацию подтвердили родственники Павловского в его официальных аккаунтах в соцсетях.
О том, что Павловский тяжело болен, стало известно в январе. Источники Rus.Postimees сообщали, что он «совсем плох» еще несколько недель назад.
«Все внезапно, и это совсем обычная русская история, - врачей избегал, лег в конце концов на плановое обследование, и вдруг навалилось все сразу», - написал журналист Иван Давыдов.
Глеб Павловский, обычно активно комментирующий российскую политику для самых разных мировых СМИ, пропал из медиапространства еще несколько недель назад.
Последняя его авторская запись в telegram-канале датирована 30 октября 2020 года.
«Пошли поздравления с хэлловином. Тут тетя доктор меня спросила, как я хочу умереть, от рака или инфаркта? Знаете ли, задумался!», - писал политолог минувшей осенью.
Летом 2022 года он дал интервью Rus.Postimees – «Люди не понимают, как жить без Путина».
«В сущности, руководство страны совершило главную ошибку – оно не знает, как устроена Россия. Бог с ним, что они не знают, как устроена Америка, Евросоюз. Честно говоря, они не знают, как устроена Украина (улыбается). Но наша проблема, что они не понимают основ выживаемости России. Россия – чертовски выживаемая страна. За 30 лет она прошла несколько кризисов, каждый из которых мог быть фатальным. Не благодаря гениальности руководства, а благодаря населению, которое движимо императивом выжить. Хрен с ним с прогрессом и развитием, экономическим ростом. Выжить! И вот это трогать нельзя. Путин наполовину это понимает. Когда он отказался от мобилизации, он действовал с хорошим пониманием населения. В России население не хочет никакой мобилизации. Население говорит, что приветствует власть, «только нас не трогайте», - рассказывал Павловский нам в июне 2022 года за три месяца до объявления мобилизации.
Павловскому был 71 год. Выпускник исторического факультета Одесского государственного университета, в 1982 году он был арестован за самиздат. Провёл три года в ссылке в Коми АССР. Но уже с 1985-го был активным участником общественно-политической жизни. Ветераны диссидентского движения утверждали, что Павловский якобы сдал своих соратников на допросах. С середины 80-х общался с будущим президентом РФ Борисом Ельциным. Выступил соучредителем целого ряда объединений перестроечной Москвы. Хорошо знал будущего зятя Ельцина, журналиста Валентина Юмашева, юных Михаила Ходорковского, Александра Дугина, Петра Авена и многих других будущих топовых персонажей российской экономики и политики. В 90-е выступал против приватизации Чубайса, против расстрела Белого Дома в 1993 году.
С 1995 года занимался политическими технологиями и пиаром в созданном им «Фонде эффективной политики». Первый проект - предвыборная кампания генерала Александра Лебедя, который стал одним из лидеров российской политики пока не погиб при загадочных обстоятельствах. Павловский первым в РФ стал использовать в политических целях интернет.
В 1996 году получил благодарность от президента Бориса Ельцина за работу на выборах, когда к власти едва не вернулись коммунисты. Работал советником главы администрации президента на общественных началах.
В 1997–2015 годах - сооснователь и редактор «Русского журнала».
В 1999 году вошёл в предвыборный штаб Владимира Путина. Во время первого украинского майдана агитировал за Виктора Януковича. В 2005–2008 годах — ведущий программы «Реальная политика» на НТВ. До разгрома телеканала был героем популярной передачи «Куклы» как советник Кремля. По данным СМИ, подчинённые Павловскому эксперты ещё в 2007 году публично выступали за «третий срок» Путина. В 2008 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
До 2011 года консультировал Кремль как политтехнолог, был советником главы администрации президента (АП). Считается, что с момента увольнения из Кремля занимал умеренно оппозиционную позицию.
За время работы Павловского на власть сменились восемь глав АП. В последние годы был в умеренной оппозиции к Кремлю, регулярно критиковал принимающиеся решения, предупреждая о негативных последствиях. Был главным редактором интернет-журнала «Гефтер», продолжая консультировать чиновников и политиков «в частном порядке». Глеб Павловский отец шестерых детей.
Павловский спокойно относился к упрекам, что он был соучастником построения вертикали власти и воцарения Путина.
«Я не реагирую на такие упрёки, потому что они идут от людей, которые в то время просто сидели на попе. Они просидели на попе 30 лет Российской Федерации, не пытаясь что-то изменить. Я пытался. Я, безусловно, не жалею о том, что мы пытались сделать. Мы пытались восстановить государство. Это не получилось. Но мы не планировали этого положения. Здесь мы попали в обычную историческую ловушку, когда средства опрокидывают цель.
Ну и я, конечно, жалею, что задержался в Кремле на четыре–пять лет, потраченных действительно уже зря. Что касается путинской вертикали власти, то никакой вертикали нет. Это выражение было придумано мной. Вертикали власти в РФ нет. Ну а Путина мне жалко, он мог быть великим президентом, но он поддался... Впрочем, так часто бывает в истории: проявил слабину и проиграл. Он повёлся на какие-то мелкие бонусы, ничего нового. Русская литература рассказала много таких историй уже давно. Путин не первый и не последний», - говорил он в интервью в мае 2020 года, когда Путин готовился к обнулению своих сроков через неконституционную реформу основного закона РФ.
17 февраля 2023 года Минюст России включил в списки «иностранных агентов» школу «Возрождение», которая по утверждениям чиновников РФ, «выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью» и «изменению конституционного строя». В реестр Минюста были внесены в качестве «участников» лекторы школы, среди которых журналисты, политологи и общественные деятели - признанные ранее «иноагентами» Екатерина Шульман, Евгений Чичваркин, Евгений Ройзман, Федор Крашенинников, Дмитрий Колезев, Аббас Галлямов и Борис Кагарлицкий, а также Глеб Павловский, который отдельно в реестр «иноагентов» не включался.