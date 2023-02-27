Человек, продавший Путина России: умер политолог Глеб Павловский

Летом 2022 года он дал интервью Rus.Postimees – «Люди не понимают, как жить без Путина».



«В сущности, руководство страны совершило главную ошибку – оно не знает, как устроена Россия. Бог с ним, что они не знают, как устроена Америка, Евросоюз. Честно говоря, они не знают, как устроена Украина (улыбается). Но наша проблема, что они не понимают основ выживаемости России. Россия – чертовски выживаемая страна. За 30 лет она прошла несколько кризисов, каждый из которых мог быть фатальным. Не благодаря гениальности руководства, а благодаря населению, которое движимо императивом выжить. Хрен с ним с прогрессом и развитием, экономическим ростом. Выжить! И вот это трогать нельзя. Путин наполовину это понимает. Когда он отказался от мобилизации, он действовал с хорошим пониманием населения. В России население не хочет никакой мобилизации. Население говорит, что приветствует власть, «только нас не трогайте», - рассказывал Павловский нам в июне 2022 года за три месяца до объявления мобилизации.