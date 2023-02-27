Центр экологических инвестиций (КИК) сегодня открыл прием заявок на получение пособия на покупку автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
Время сменить железного коня? С сегодняшнего дня можно подать заявку на пособие по покупке электромобиля
Пособие можно запросить на покупку электромобилей и грузовых электровелосипедов, которые были куплены начиная с 6 февраля 2023 года. Размер пособия составляет 4000 евро за автомобиль и 1000 евро за грузовой электровелосипед, сообщил KIK.
По словам руководителя отдела пособий и услуг KIK Танеля Оппа, эта поддержка поможет вывести на дороги Эстонии больше экологически чистых автомобилей. «Используя автомобили с нулевым уровнем выбросов, мы помогаем сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и снизить уровень CO2 в транспортном секторе Эстонии. Таким образом, мы способствуем улучшению общего состояния окружающей среды», - отметил Оппи.
Координатор проектов KIK Лаури-Индрек Туммелехт подчеркнул, что на этот раз пособие можно запросить и после того, как транспортное средство будет приобретено. «Мы ждем заявок от частных лиц и компаний, которые ежедневно совершают много поездок и для которых электромобиль является доступным и комфортным решением. Автомобили на водороде хорошо подходят для «зеленых» новаторов, а грузовые электровелосипеды позволяют, помимо повседневного передвижения, возить членов семьи или перевозить, например, сумки или небольшие предметы мебели», - добавил Туммелехт.
В частности, поддерживается покупка новых полностью электрических автомобилей и грузовых электровелосипедов категорий M1 и N1. Транспортные средства могут быть оснащены водородным топливным элементом. Автомобили также можно приобрести в лизинг.
Заявителями могут быть зарегистрированные в Эстонии юридические лица и физические лица с эстонским личным кодом. Автодилеры, а также государственные учреждения и местные самоуправления не могут обращаться за пособием на автомобили.
Размер пособия на автомобиль составляет 4000 евро для предпринимателя и 5000 евро для частного лица. Пособие на грузовой электровелосипед составляет 50 процентов от стоимости покупки, но не более 1000 евро для юридического лица и 1250 евро для физического лица.
Цена автомобиля может составлять до 60 000 евро, а цена фургона до 80 000 евро без НДС. Цена на водородные автомобили не ограничена. Пособие на новое транспортное средство можно подать в течение двух месяцев после покупки транспортного средства и регистрации автомобиля в Департаменте транспорта.
Электромобиль должен находиться в эксплуатации не менее четырех лет, передвигаться в основном по Эстонии, а для зарядки автомобиля необходимо использовать возобновляемую энергию. Грузовой электровелосипед должен иметь бокс или базу, изготовленную производителем как часть рамы велосипеда, рассчитанную на перевозку не менее 40 кг. Также он должен быть не шире 900 миллиметров и оснащен одометром.