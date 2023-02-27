Время сменить железного коня? С сегодняшнего дня можно подать заявку на пособие по покупке электромобиля

Пособие можно запросить на покупку электромобилей и грузовых электровелосипедов, которые были куплены начиная с 6 февраля 2023 года. Размер пособия составляет 4000 евро за автомобиль и 1000 евро за грузовой электровелосипед, сообщил KIK.

По словам руководителя отдела пособий и услуг KIK Танеля Оппа, эта поддержка поможет вывести на дороги Эстонии больше экологически чистых автомобилей. «Используя автомобили с нулевым уровнем выбросов, мы помогаем сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и снизить уровень CO2 в транспортном секторе Эстонии. Таким образом, мы способствуем улучшению общего состояния окружающей среды», - отметил Оппи.

Координатор проектов KIK Лаури-Индрек Туммелехт подчеркнул, что на этот раз пособие можно запросить и после того, как транспортное средство будет приобретено. «Мы ждем заявок от частных лиц и компаний, которые ежедневно совершают много поездок и для которых электромобиль является доступным и комфортным решением. Автомобили на водороде хорошо подходят для «зеленых» новаторов, а грузовые электровелосипеды позволяют, помимо повседневного передвижения, возить членов семьи или перевозить, например, сумки или небольшие предметы мебели», - добавил Туммелехт.

В частности, поддерживается покупка новых полностью электрических автомобилей и грузовых электровелосипедов категорий M1 и N1. Транспортные средства могут быть оснащены водородным топливным элементом. Автомобили также можно приобрести в лизинг.