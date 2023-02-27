Несмотря на то, что в Планице проводится чемпионат мира по лыжным видам спорта, за соревнованиями наблюдает очень мало болельщиков.
Норвежцы в шоке: за нашими победами наблюдали лишь единицы
«Это просто шокирует», - сказал директор норвежского лыжного двоеборья Ивар Стуан в интервью компании NRK.
В смешанной эстафете по лыжному двоеборью норвежская сборная уверенно обеспечила себе золотую медаль, опередив немцев на 47,8 секунды и австрийцев – на минуту. К сожалению, выступление сборной на трибунах поддержали лишь немногочисленные болельщики. Однако стоит уточнить еще одно обстоятельство: публика отсутствовала не только на соревнованиях по двоеборью, ее было очень млао на всем чемпионате мира в Планице.
«Мне бы понравилось, если бы людей было немного больше. Возможно, публика наберется на второй части чемпионата мира. Но нам не остается ничего другого, кроме как надеяться», - сказал выигравший золотую медаль Йенс Лураас Офтебро.
Выигравший на чемпионате мира в Планице вторую золотую медаль Ярл Магнус Риибер также признался, что у него были бОльшие ожидания и от чемпионата мира, и от публики.
По словам Стуана, отсутствие зрителей вызывает беспокойство и это забота Международной лыжной федерации, которая должна была бы развивать и рекламировать этот вид спорта.
«Я по-прежнему считаю, что мы слишком усложняем делопроизводство и работаем медленно. В наше время очень сложно развивать спорт подобным образом», - сказал он.