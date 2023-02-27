В мае и июне прошлого года Институт развития здоровья провел исследование, анализируя остатки наркотиков в собранных шприцах. Выяснилось, что 66 процентов шприцев содержали амфетамин, 28 процентов – метамфетамин и 19 процентов, среди прочего, – вещества, используемые в качестве лекарств.
Исследование ⟩ Использованные шприцы открыли правду об инъекционном употреблении наркотиков
В шприцах, содержащих метамфетамин, как правило, всегда был и амфетамин.
Большое значение в результатах исследования имеют входящие в группу нитазенов cинтетические опиоиды с шестью процентами – это изотонитазен, метонитазен и протонитазен. Изотонитазен, появившийся на рынке наркотиков Эстонии 2019 в году, присутствовал в 15 шприцах, а метонитазен и протонитазен, попавшие в нашу страну в 2022 году, присутствовали по три раза.
«Последние два вещества попали на рынок наркотиков Эстонии в начале лета 2022 года. Методика исследования остатков веществ на шприцах доказала, что существует возможность учесть даже самые последние изменения на рынке наркотиков. То, что удалось выявить нитазены - особенно важно для сохранения человеческой жизни. При выявлении таких веществ необходимо незамедлительно предупредить об опасности потребителей и составить план снижения вреда, исходящего от новых веществ», – сказала научный сотрудник Института развития здоровья Катри Абель-Олло.
Среди других синтетических опиоидов различные фентанилы/аналоги были обнаружены в шприцах чаще, чем в 2021 году, всего в 13 раз. Среди находок – обычный фентанил, фуранилфентанил или карфентанил. В 2021 году фентанил встречался в шприцах лишь несколько раз.
По сравнению со шприцами из Ида-Вирумаа, в шприцах, собранных в Харьюмаа, было значительно больше катинонов: alfa-PVP и alfa-PHP, которые считались заменителями исчезнувшего с рынка фентанила.
Кокаин и экстази были обнаружены лишь в единичных шприцах в Таллинне. По всей Эстонии в шприцах были обнаружены несколько рецептурных и безрецептурных препаратов вместе с другими наркотическими и психотропными веществами, например, комбинация амфетамина и диазепама. В некоторых случаях в шприцах было только лекарство. Восемь шприцев из 375 в образце не содержали никаких веществ.
Обнаружение использующихся при лечении препаратов, в том числе при опиоидной зависимости, в использованных шприцах свидетельствует об их возможном злоупотреблении и о наличии черного рынка.
По регионам больше всего шприцев с бупренорфином и налоксоном было обнаружено в Таллинне и Кохтла-Ярве. Кроме этих районов, шприцы с метадоном были выявлены также в Нарве и Кивиыли.
«Как и в 2021 году, в Таллинне было найдено больше шприцев с несколькими наркотическими веществами, и список веществ в шприцах из столицы также был более разнообразным. В других регионах веществ с одним наркотическим веществом было больше, и общий список веществ тоже был значительно короче», – сказала Абель-Олло.
Цель исследования остатков шприцев – получить представление о наркотиках, употребляемых в Эстонии путем инъекций, с помощью химического анализа. Координатором, инициатором и спонсором исследования является Институт развития здоровья.
В 2022 году в исследование попало 375 шприцев. Выборка была сформирована из всех использованных шприцев, собранных эстонскими службами снижения вреда. В Эстонии службы снижения вреда в большинстве своем находятся в Харьюмаа и в Ида-Вирумаа (Нарва, Кохтла-Ярве и Йыхви), а также в других эстонский регионах, например, в Тарту, Пайде, Раквере и т. д.
В местах оказания услуг с меньшим количеством клиентов было отобрано не менее 15 использованных шприцев, в более крупных – не менее 30 использованных шприцев.