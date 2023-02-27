Исследование ⟩ Использованные шприцы открыли правду об инъекционном употреблении наркотиков

В шприцах, содержащих метамфетамин, как правило, всегда был и амфетамин.

Большое значение в результатах исследования имеют входящие в группу нитазенов cинтетические опиоиды с шестью процентами – это изотонитазен, метонитазен и протонитазен. Изотонитазен, появившийся на рынке наркотиков Эстонии 2019 в году, присутствовал в 15 шприцах, а метонитазен и протонитазен, попавшие в нашу страну в 2022 году, присутствовали по три раза.

«Последние два вещества попали на рынок наркотиков Эстонии в начале лета 2022 года. Методика исследования остатков веществ на шприцах доказала, что существует возможность учесть даже самые последние изменения на рынке наркотиков. То, что удалось выявить нитазены - особенно важно для сохранения человеческой жизни. При выявлении таких веществ необходимо незамедлительно предупредить об опасности потребителей и составить план снижения вреда, исходящего от новых веществ», – сказала научный сотрудник Института развития здоровья Катри Абель-Олло.

Среди других синтетических опиоидов различные фентанилы/аналоги были обнаружены в шприцах чаще, чем в 2021 году, всего в 13 раз. Среди находок – обычный фентанил, фуранилфентанил или карфентанил. В 2021 году фентанил встречался в шприцах лишь несколько раз.

По сравнению со шприцами из Ида-Вирумаа, в шприцах, собранных в Харьюмаа, было значительно больше катинонов: alfa-PVP и alfa-PHP, которые считались заменителями исчезнувшего с рынка фентанила.