Большое интервью ⟩ Полевой агент разведки должен очень много уметь и быть милым парнем, говорящим по-русски

В основном мы беседовали не о текущих событиях, суть которых изложена в последнем ежегоднике Департамента полиции безопасности, а о работе с информацией в целом.

- И все же в первую очередь я не могу не спросить о недавнем событии: Путин произнес свою ежегодную речь. Что важное вы услышали в этом выступлении?