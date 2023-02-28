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Большое интервью ⟩ Полевой агент разведки должен очень много уметь и быть милым парнем, говорящим по-русски

Анастасия Тидо
, журналист
Полевой агент разведки должен очень много уметь и быть милым парнем, говорящим по-русски
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Генеральный директор Департамента внешней разведки Министерства обороны Эстонии Каупо Росин
Генеральный директор Департамента внешней разведки Министерства обороны Эстонии Каупо Росин Фото: Eero Vabamägi

Генеральный директор Департамента внешней разведки Министерства обороны Каупо Росин в интервью для Rus.Postimees рассказал, как разведка работает с источниками информации, чем отличаются российские армия и разведка от украинской, каких людей берут в агенты и в аналитики, и почему либеральной интеллигенции России не удается сопротивление.

В основном мы беседовали не о текущих событиях, суть которых изложена в последнем ежегоднике Департамента полиции безопасности, а о работе с информацией в целом.

- И все же в первую очередь я не могу не спросить о недавнем событии: Путин произнес свою ежегодную речь. Что важное вы услышали в этом выступлении?

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