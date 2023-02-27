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«Теперь остается только плакать!»: почему в Эстонии компании терпят крах, а работники остаются без компенсаций?

Лийна Лакс
«Теперь остается только плакать!»: почему в Эстонии компании терпят крах, а работники остаются без компенсаций?
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Наличные деньги.
Наличные деньги. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Эстонские предприятия из-за чрезмерных надежд, ошибок управления или плохих консультантов терпят неудачу уже при возникновении первых финансовых затруднений. Об этом говорит руководитель службы неплатежеспособности Департамента конкуренции Сигне Виймсалу.

В этом году при Департаменте конкуренции начала работу служба неплатежеспособности, целью которой является выявление тех должников, в отношении которых есть основания полагать, что трудности с платежами и активами компаний вызваны в результате серьезных ошибок управления или преднамеренно, чтобы лишить кредиторов, в том числе государство, их денег.

Руководитель учреждения Сигне Виймсалу свое первое боевое крещение прошла в конце 90-х, работая в инкассо-фирме. Угрозы в то время были не редкостью: обещали то убить, то бомбу под машину подложить. По ее словам, по сравнению с теми временами сейчас бизнес-среда в Эстонии значительно улучшилась. Это не означает, что в Эстонии нет систематических проблемных махинаторов и компаний без имущества и с кучей больших долгов. Виймсалу говорит, что с годами схемы становились все изощреннее, а участники схем с годами становились все смелее и еще жаднее.

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