«Теперь остается только плакать!»: почему в Эстонии компании терпят крах, а работники остаются без компенсаций?

В этом году при Департаменте конкуренции начала работу служба неплатежеспособности, целью которой является выявление тех должников, в отношении которых есть основания полагать, что трудности с платежами и активами компаний вызваны в результате серьезных ошибок управления или преднамеренно, чтобы лишить кредиторов, в том числе государство, их денег.

Руководитель учреждения Сигне Виймсалу свое первое боевое крещение прошла в конце 90-х, работая в инкассо-фирме. Угрозы в то время были не редкостью: обещали то убить, то бомбу под машину подложить. По ее словам, по сравнению с теми временами сейчас бизнес-среда в Эстонии значительно улучшилась. Это не означает, что в Эстонии нет систематических проблемных махинаторов и компаний без имущества и с кучей больших долгов. Виймсалу говорит, что с годами схемы становились все изощреннее, а участники схем с годами становились все смелее и еще жаднее.