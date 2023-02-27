Эстонские предприятия из-за чрезмерных надежд, ошибок управления или плохих консультантов терпят неудачу уже при возникновении первых финансовых затруднений. Об этом говорит руководитель службы неплатежеспособности Департамента конкуренции Сигне Виймсалу.
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«Теперь остается только плакать!»: почему в Эстонии компании терпят крах, а работники остаются без компенсаций?
«Теперь остается только плакать!»: почему в Эстонии компании терпят крах, а работники остаются без компенсаций?
В этом году при Департаменте конкуренции начала работу служба неплатежеспособности, целью которой является выявление тех должников, в отношении которых есть основания полагать, что трудности с платежами и активами компаний вызваны в результате серьезных ошибок управления или преднамеренно, чтобы лишить кредиторов, в том числе государство, их денег.
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