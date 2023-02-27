Крыша поехала? Большунов, по его словам, защитил титул чемпиона мира

В минувшую пятницу в Планице прошла гонка с переменой лыж, в которой чемпионом мира стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Но так считают не все.

Ставший в 2021 году в Оберстдорфе чемпионом мира на той же дистанции Большунов, в тот же день проехал такую же гонку, но не в Планице, а в России, в Малиновке – в рамках проводящихся там «международных» соревнований, в которых, кроме россиян, участвуют и белорусские спортсмены. Там лыжник одержал победу.

«Я успешно защитил полученный в 2021 году в Оберстдорфе титул чемпиона мира и я очень счастлив», - прокомментировал Большунов свою победу в эфире телеканалу Match TV. Кроме того, портал «Чемпионат» сообщил, что на чемпионате мира Большунов бы обошел одержавших четыре победы норвежцев.