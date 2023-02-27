Несмотря на то, что Россия и Белоруссия отстранены от участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице, российский лыжник Александр Большунов все же утверждает, что защитил титул чемпиона мира.
Крыша поехала? Большунов, по его словам, защитил титул чемпиона мира
В минувшую пятницу в Планице прошла гонка с переменой лыж, в которой чемпионом мира стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Но так считают не все.
Ставший в 2021 году в Оберстдорфе чемпионом мира на той же дистанции Большунов, в тот же день проехал такую же гонку, но не в Планице, а в России, в Малиновке – в рамках проводящихся там «международных» соревнований, в которых, кроме россиян, участвуют и белорусские спортсмены. Там лыжник одержал победу.
«Я успешно защитил полученный в 2021 году в Оберстдорфе титул чемпиона мира и я очень счастлив», - прокомментировал Большунов свою победу в эфире телеканалу Match TV. Кроме того, портал «Чемпионат» сообщил, что на чемпионате мира Большунов бы обошел одержавших четыре победы норвежцев.
Ранее Александр Большунов сообщил, что не планирует следить за чемпионатом мира и назвал титульные соревнования «грязными состязаниями».