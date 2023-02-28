Во время пандемии коронавируса, когда весь мир оказался на карантине, множество стран сообщили об обострении проблемы насилия.
Реальная история ⟩ «Я хочу заказать пиццу!», или Секретные пароли жертв домашнего насилия: откровенный разговор с экспертом
«Я хочу заказать пиццу!», или Секретные пароли жертв домашнего насилия: откровенный разговор с экспертом
В Канаде разработали жест руками для призыва о помощи жертвам насилия, который активно распространялся в TikTok. С 2014 года в США, позвонив по номеру 911 и заказав пиццу, можно скрытно проинформировать диспетчера об опасности. В Британии, позвонив на 999, можно воспользоваться «принципом молчания». Слоган кампании гласит «Когда вам трудно говорить, мы будем слушать».
Существуют ли в Эстонии «секретные пароли» для звонка в службу спасения? Как помочь себе в случае опасности? Чем помогает государство жертве насилия?
Сегодня в 14:00 поговорим на эти и другие темы с гостем студии, консультантом услуги поддержки отказа от насильственного поведения Департамента Социального Страхования, Романом Крыловым.
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