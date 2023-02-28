Реальная история ⟩ «Я хочу заказать пиццу!», или Секретные пароли жертв домашнего насилия: откровенный разговор с экспертом

В Канаде разработали жест руками для призыва о помощи жертвам насилия, который активно распространялся в TikTok. С 2014 года в США, позвонив по номеру 911 и заказав пиццу, можно скрытно проинформировать диспетчера об опасности. В Британии, позвонив на 999, можно воспользоваться «принципом молчания». Слоган кампании гласит «Когда вам трудно говорить, мы будем слушать».