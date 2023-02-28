Я не ударил, а только толкнул: «Реальная история» о домашнем насилии и уловках агрессора

– Прежде всего мы хотим, чтобы наша услуга давала максимальный результат и после работы с клиентом, чтобы у него не происходило новых инцидентов в настоящих или будущих отношениях. Некоторые люди ходят к нам довольно продолжительное время и таким образом избегает случаев проявления агрессии. Полиция как-то проводила сбор данных в рамках проекта проактивного консультирования, результаты которого показали, что примерно в тридцати процентах случаев в течение года происходили повторные инциденты.

– В период пандемии произошло снижение уровня обращений в нашу службу. Однако в то время в результате семейного насилия произошёл скачок смертельных случаев. Если в прошлом году у нас зафиксировано три смертельных случая, то в 2020 году их было четырнадцать, что очень много для Эстонии. Хотя и три случая, и даже один - тоже много. Но разница ощутима. Тогда стало ясно, что насилия будто бы стало меньше, но оно стало более агрессивным. Но работает ли этот жест я не могу сказать, так как на тот момент уже работал не с жертвами насилия, а только с агрессорами.