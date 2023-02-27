ФОТО ⟩ В небе Эстонии замечено северное сияние

Вчера вечером синоптик Кайро Кийтсак написал в Facebook, что северное сияние будет зрелищным поздним вечером 26 февраля и стоит быть начеку. «В Восточной Эстонии облачно, в Западной Эстонии более ясно. Однако на востоке облакам очень трудно рассеяться», - написал Кийтсак.

Он добавил, что северное сияние можно увидеть между 10 и 11 часами вечера. «Стоит готовиться, впереди долгая ночь. Обратите внимание! На улице холодно. Неважно, находитесь ли вы в Таллинне или в Тюри, вы можете увидеть их в любой части Эстонии - по крайней мере, северная арка должна быть ясной. Но чем дальше на север, тем лучше. Стоит выехать за город, световое загрязнение сильное и мешает смотреть на северное сияние», - объяснил синоптик.