Анетт Контавейт уступила титул первой ракетки Эстонии Кайе Канепи

На этой неделе Контавейт опустилась в мировой рейтинговой таблице женского тенниса сразу на 34 позиции и располагается теперь на 61-й строчке. В последний раз эстонка опускалась так низко в мае 2017 года – тогда она занимала 68-е место.

Причина такого резкого падения в февральской паузе, которую теннисистка была вынуждена взять, чтобы оправиться от травм. Из-за этого она пропустила турниры в Дохе и Дубае.

«Начало 2023 года было тяжелым. Начиная с октября прошлого года спина давала о себе знать в большинстве игр. Я пыталась лечиться, тренировалась, но по каким-то причинам боль неизменно возвращалась. Поэтому я решила взять на несколько недель паузу и пропустить турниры в Дохе и Дубае. Работала со своей командой и пыталась лечиться настолько, насколько это возможно. Надеюсь вернуться на мартовские турниры Indian Wells и Майами», - написала 27-летняя теннисистка в соцсети 13 февраля.

Но сейчас ясно, что эстонка не будет выступать на Indian Wells, а это значит, что она потеряет и набранные в прошлом году 910 очков.

На какую позицию опустится в мировом рейтинге Контавейт во многом зависит и от результатов других теннисисток, которые они продемонстрируют на двух ближайших турнирах.

Как уже было сказано, первой ракеткой Эстонии теперь стала Кайя Канепи, которая сохранила свою 48-ю позицию в мировом рейтинге.