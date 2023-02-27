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Анетт Контавейт уступила титул первой ракетки Эстонии Кайе Канепи

rus.postimees.ee
Анетт Контавейт уступила титул первой ракетки Эстонии Кайе Канепи
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Кайя Канепи (слева) и Анетт Контавейт.
Кайя Канепи (слева) и Анетт Контавейт. Фото: Tairo Lutter

Анетт Контавейт, которая в последние годы носила титул первой ракетки Эстонии, пришлось с этой недели уступить звание Кайе Канепи.

На этой неделе Контавейт опустилась в мировой рейтинговой таблице женского тенниса сразу на 34 позиции и располагается теперь на 61-й строчке. В последний раз эстонка опускалась так низко в мае 2017 года – тогда она занимала 68-е место.

Причина такого резкого падения в февральской паузе, которую теннисистка была вынуждена взять, чтобы оправиться от травм. Из-за этого она пропустила турниры в Дохе и Дубае.

«Начало 2023 года было тяжелым. Начиная с октября прошлого года спина давала о себе знать в большинстве игр. Я пыталась лечиться, тренировалась, но по каким-то причинам боль неизменно возвращалась. Поэтому я решила взять на несколько недель паузу и пропустить турниры в Дохе и Дубае. Работала со своей командой и пыталась лечиться настолько, насколько это возможно. Надеюсь вернуться на мартовские турниры Indian Wells и Майами», - написала 27-летняя теннисистка в соцсети 13 февраля.

Но сейчас ясно, что эстонка не будет выступать на Indian Wells, а это значит, что она потеряет и набранные в прошлом году 910 очков.

На какую позицию опустится в мировом рейтинге Контавейт во многом зависит и от результатов других теннисисток, которые они продемонстрируют на двух ближайших турнирах.

Как уже было сказано, первой ракеткой Эстонии теперь стала Кайя Канепи, которая сохранила свою 48-ю позицию в мировом рейтинге.

В первых строчках таблицы особых изменений не произошло. На первом месте по-прежнему Ига Свентек, за ней следует белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

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