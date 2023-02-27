Обновления списка избирателей, отправленные из регистра народонаселения в избирательную инфосистему, не дошли до системы к началу электронного голосования, поэтому в приложении избирателя для некоторых избирателей был указан неправильный избирательный округ.
Многим придется проголосовать заново: точный список избирателей поступил в систему лишь после начала голосования
К полудню понедельника обновления будут в системе.
Регистр населения постоянно отправляет обновленные списки избирателей в информационную систему выборов. Обновления, сделанные в течение последней недели, не попали в избирательную информационную систему системы электронного голосования к моменту начала электронного голосования. По предварительным данным, это затронуло около 7500 изменений в регистре населения, включая данные о проживании, изменении имени и данные о правах голоса, связанные с возрастом.
Если избиратель смог проголосовать электронным голосованием и ему был показан неправильный округ, он должен проголосовать повторно. Электронное голосование продлится до 20 часов субботы 4 марта. Избиратели могут голосовать электронным голосованием столько раз, сколько захотят - будет засчитан последний голос.
Ошибка не влияет на голосование на избирательном участке, так как избирательные участки получают список избирателей непосредственно из избирательной информационной системы, где доступна самая свежая информация.
По состоянию на 11:50 понедельника проголосовало 19 719 человек, из которых 1 674 проголосовали бумажными бюллетенями, а 18 045 - электронными.