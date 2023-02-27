Многим придется проголосовать заново: точный список избирателей поступил в систему лишь после начала голосования

К полудню понедельника обновления будут в системе.

Регистр населения постоянно отправляет обновленные списки избирателей в информационную систему выборов. Обновления, сделанные в течение последней недели, не попали в избирательную информационную систему системы электронного голосования к моменту начала электронного голосования. По предварительным данным, это затронуло около 7500 изменений в регистре населения, включая данные о проживании, изменении имени и данные о правах голоса, связанные с возрастом.

Если избиратель смог проголосовать электронным голосованием и ему был показан неправильный округ, он должен проголосовать повторно. Электронное голосование продлится до 20 часов субботы 4 марта. Избиратели могут голосовать электронным голосованием столько раз, сколько захотят - будет засчитан последний голос.

Ошибка не влияет на голосование на избирательном участке, так как избирательные участки получают список избирателей непосредственно из избирательной информационной системы, где доступна самая свежая информация.