Алаталу: Зеленский превращает в союзников Украины даже те страны, которые исторически были близки России

- Украине предстоит победить не только Россию, но и имперское сознание российских лидеров
- Визит Лукашенко в Пекин можно назвать командировкой, в которую его отправил Путин
- Зеленский умеет покорять своими выступлениями не только союзников, но и «колеблющихся»
Глава МИДа Саудовской Аравии прибыл в Киев и сообщил, что его страна выделит Украине 400 млн евро, что Саудовская Аравия считает Украину своим близким другом и хочет помочь Киеву в смягчении последствий войны. В передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего поразмышлял о том, почему международная поддержка Украины ширится даже за счет самых неожиданных государств.