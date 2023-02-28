Алаталу: Зеленский превращает в союзников Украины даже те страны, которые исторически были близки России

- Лукашенко - очень хитрый политик. Сегодня он, кажется, находится в Пекине, и это говорит о том, что он действует от имени Путина…

- Лукашенко говорит сегодня журналистам в Пекине, что войну надо остановить как можно скорее…

- Да, и ведь при этом совсем недавно самый влиятельный китайский дипломат, бывший глава МИДа КНР Ван И посетил Европу, причем у него был очень интересный маршрут. Он прилетел в Париж, потом отправился в Рим, потом на Мюнхенскую конференцию, оттуда прибыл в Будапешт, и, наконец, добрался до Москвы.

Через два дня после его посещения Москвы и был опубликован этот мирный план. Но начал Ван И именно с Парижа, при этом совсем недавно президент Франции говорил о своих намерениях посетить Китай в начале апреля. Вся такая дипломатия нацелена на то, что нужно добиться мира любой ценой. И чем раньше, тем лучше. Я бы сказал, что и Лукашенко, и Макрон очень быстро реагируют на поездку Ван И в Европу. И пытаются делать свое дело.