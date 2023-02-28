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Алаталу: Зеленский превращает в союзников Украины даже те страны, которые исторически были близки России

Павел Соболев
, журналист
Алаталу: Зеленский превращает в союзников Украины даже те страны, которые исторически были близки России
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  • Украине предстоит победить не только Россию, но и имперское сознание российских лидеров
  • Визит Лукашенко в Пекин можно назвать командировкой, в которую его отправил Путин
  • Зеленский умеет покорять своими выступлениями не только союзников, но и «колеблющихся»

Глава МИДа Саудовской Аравии прибыл в Киев и сообщил, что его страна выделит Украине 400 млн евро, что Саудовская Аравия считает Украину своим близким другом и хочет помочь Киеву в смягчении последствий войны. В передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего поразмышлял о том, почему международная поддержка Украины ширится даже за счет самых неожиданных государств.

- В воскресенье в интервью CBS директор ЦРУ США Уильям Бернс сказал, что самомнение и задетое честолюбие Владимира Путина продолжают играть важную роль в военном конфликте в Украине. Как сказал Бернс, Россия сейчас не проявляет готовности к переговорам, но если Запад поможет Украине добиться таких успехов на поле боя, что разобьют самомнение Путина, России придется на них пойти. Какими должны быть эти военные успехи Украины, чтобы Россия пошла на переговоры на условиях Запада и Киева?

- Я бы начал с того, что Путин - это типичный представитель имперского мышления. Не надо забывать, что Вторая мировая война была все-таки войной между империями. Начавшиеся после войны процессы деколонизации привели к тому, что Великобритания и Франция перестали существовать в качестве империй. Россия же осталась империей.

В 1991 году, когда Советский Союз ушел в историю, появилась Российская Федерация. Но в ней сохранилось имперское мышление. Путин является представителем того поколения, которое почему-то решило, что империю необходимо восстановить. Все события последнего времени, происходившие в Грузии, Молдове и Украине, связаны как раз с этой проблемой.

У Путина есть определенное мышление, есть определенные идеи, которые он хочет реализовать. Опираясь на эти идеи, он и поступает так, как он поступает. Учитывая, правда, изменения, происходящие на международной арене.

В 2021 году США и НАТО ушли из Афганистана. Это означало, что в соотношении сил самых могущественных стран произошли изменения. Надо признать, что Путин просто решил использовать этот момент. Все эти большие маневры вокруг Украины начались именно тогда, когда американцы объявили, что они уходят из Афганистана.

Сейчас ситуация такова, что игра идет вокруг сохранения России как империи, вокруг сохранения за собой власти в России людьми с имперским мышлением. Украина заинтересована добиться того, чтобы Россия от такого мышления отказалась.

К сожалению, по-прежнему проблемы, возникающие между крупными державами, решаются преимущественно силой. В начале войны Россия активно наступала, потом Украине удалось перейти в крупное контрнаступление, сейчас же можно сказать, что наблюдается определенное равновесие. Логично, что Запад хочет помочь добиться Украине сейчас какого-то крупного военного успеха, достаточного для того, чтобы заставить Россию вести себя по-другому.

Нужно заставить Россию понять, что время имперского доминирования должно остаться в прошлом. Что нужно согласиться с такой моделью развития мира, при которой все государства имеют одинаковые права. Что одни государства не должны диктовать свою политику другим.

- В том же самом интервью Уильям Бернс заявил, что ЦРУ очень внимательно следит за развитием отношений между Пекином и Москвой. По его словам, у американской разведки появились данные, что Китай рассматривает возможность поставок летального оружия России. Бернс добавил, что это не значит, что Пекин принял окончательное решение или что он уже начал поставлять такое оружие, но Вашингтон очень серьезно следит за такой угрозой. Что может сделать Вашингтон, чтобы помешать таким планам Пекина?

- Вашингтон мешает уже тем, что своевременно поднимает эту проблему. Такие разговоры ЦРУ начинает не случайно. Возможно, у американцев вовсе и нет точных данных, что Китай собрался помогать оружием России, но такими разговорами Вашингтон делает своего рода предупреждение, что он начеку и что так поступать не надо. Дипломатия так и должна работать.

Тут нельзя забывать о том мирном плане, который Китай предложил в отношении войны в Украине. В этом плане 12 пунктов. Китай опубликовал его уже после того, как этот документ был показан Путину. Когда вчитываешься в этот документ, особенно в первые два пункта, возникает ощущение, что Китай стоит словно где-то в стороне. И на вершине.

По сути, Китай объясняет, как нужно создавать новую архитектуру безопасности в Европе. Сам Китай находится довольно далеко от Европы, но выражает готовность помочь Европе с выстраиванием структуры безопасности на ее территории. И только уже ближе к документу что-то говорится и о мире и безопасности в Евразии.

Китай использует нынешнюю ситуацию, чтобы сделать свою позицию в мире более сильной. Этой же цели служат и все намеки Китая на то, что он может дать России оружие, но может и не дать. Я бы сказал, что эти намеки - одна из частей предварительной реализации этого так называемого мирного плана.

- Американский Институт изучения войны полагает, что Александр Лукашенко хочет помочь России и КНР обойти западные санкции, о чем говорят планы заключения китайско-белорусских соглашений о торговле, инвестициях и совместных проектах. Предполагается, что эти соглашения могут быть напрямую связаны с вероятной поставкой Пекином оружия России через Беларусь по поддельным сопроводительным документам, чтобы избежать международных санкций. Может ли действительно Лукашенко способствовать такой сделке, неужели ее можно будет скрыть от Запада?

- Лукашенко - очень хитрый политик. Сегодня он, кажется, находится в Пекине, и это говорит о том, что он действует от имени Путина…

- Лукашенко говорит сегодня журналистам в Пекине, что войну надо остановить как можно скорее…

- Да, и ведь при этом совсем недавно самый влиятельный китайский дипломат, бывший глава МИДа КНР Ван И посетил Европу, причем у него был очень интересный маршрут. Он прилетел в Париж, потом отправился в Рим, потом на Мюнхенскую конференцию, оттуда прибыл в Будапешт, и, наконец, добрался до Москвы.

Через два дня после его посещения Москвы и был опубликован этот мирный план. Но начал Ван И именно с Парижа, при этом совсем недавно президент Франции говорил о своих намерениях посетить Китай в начале апреля. Вся такая дипломатия нацелена на то, что нужно добиться мира любой ценой. И чем раньше, тем лучше. Я бы сказал, что и Лукашенко, и Макрон очень быстро реагируют на поездку Ван И в Европу. И пытаются делать свое дело.

Лукашенко получил команду из Кремля, и поэтому он так сейчас и действует. В то же время буквально на днях российские министерства обороны и иностранных дел подняли шум, что Украина якобы собирается напасть на Приднестровье. И именно Лукашенко оказался тем человеком, кто сказал, что он считает, что у Украины нет планов такого нападения.

Чуть раньше Лукашенко говорил, что приглашает Байдена в Минск, если это поможет добиться мира. Говорил в присутствии Путина, и когда Путин слишком сурово посмотрел на Лукашенко, тот переспросил, не сказал ли он чего лишнего. Тогда Путин сказал, что все в порядке, что Лукашенко все сделал правильно.

Путин понимает сложность своей ситуации, и он пытается использовать таких людей, как Лукашенко, такие страны, как Беларусь с режимом Лукашенко, чтобы облегчить свое положение. Чтобы найти из него выход. Так что даже сам факт сегодняшнего пребывания Лукашенко в Пекине можно назвать положительным моментом. С учетом страданий людей и разрушений, которые ежедневно сейчас происходят в Украине.

- Саудовская Аравия объявила о выделении Киеву 400 млн евро. В воскресенье глава МИДа Саудовской Аравии прибыл в Киев, где он встретился с Владимиром Зеленским. Он назвал Украину другом Садовской Аравии и сказал, что Эр-Рияд хочет смягчить для Украины экономические последствия военного кризиса. Насколько это болезненные сигналы для Кремля, когда формально нейтральные в отношении войны страны все-таки делают достаточно ясные жесты поддержки Украины? 

- Я бы ответил на этот вопрос так: Владимир Зеленский - это суперзвезда. Это суперполитик XXI века. Давайте вспомним, что не так давно в ООН было голосование по резолюции об осуждении действий России в Украине. 141 государство поддержало эту резолюцию, но в то же время нужно понимать, что по-настоящему за спиной Украины сейчас все-таки стоят всего 55 стран.

Остальные государства просто смотрят на то, что происходит в Украине. Зеленский давно обратил внимание на это. Все мы знаем, какие прекрасные речи он произносит для европейской аудитории, например, перед эстонским парламентом. Но на самом деле он уже с конца прошлого года стал использовать все возможности разъяснить политику Украины самым разным странам. И государствам Латинской Америки, и странам Южной Азии. Он выступает на саммитах организаций, объединяющих эти государства.

В общем, Зеленский уже давно ведет пропаганду против России, нацеленную на те страны, влияние на которых со стороны России достаточно сильное. Так что этот визит саудовского министра можно считать первым результатом такой деятельности. Причем довольно неожиданным, потому что многим казалось, что, может, Индия как-то выскажется и что-то сделает в поддержку Украины. Или даже Бразилия. Но на первый план вдруг вышел саудовский шейх. Который прибыл в Украину и прибыл туда с деньгами.

Таким образом, многоплановость подхода Зеленского - это то, что работает. А Россия тут явно опаздывает. Россия любит говорить, что ее поддерживает мировое большинство. Ну и где же эта поддержка России со стороны этого большинства, если Саудовская Аравия со своими деньгами и со своей нефтью уже находится в Киеве. И происходит это благодаря большому таланту президента Украины.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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