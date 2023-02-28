В студии Postimees Тоомас Алаталу: начнет ли Китай поставлять России летальное оружие?

- Американский Институт изучения войны полагает, что Александр Лукашенко хочет помочь России и КНР обойти западные санкции, о чем говорят планы заключения китайско-белорусских соглашений о торговле, инвестициях и совместных проектах. Предполагается, что эти соглашения могут быть напрямую связаны с вероятной поставкой Пекином оружия России через Беларусь по поддельным сопроводительным документам, чтобы избежать международных санкций. Может ли действительно Александр Лукашенко способствовать такой сделке, неужели ее можно будет скрыть от Запада?

- Китай на прошлой неделе опубликовал свою мирную инициативу по урегулированию военного кризиса в Украине. Самый первый пункт китайского мирного плана, который состоит из двенадцати пунктов, гласит, что Китай считает необходимым соблюдать международное право и принцип суверенитета, независимости и территориальной целостности стран. Может ли этот пункт быть истолкован как поддержка Украины, поскольку с точки зрения международного права, ее территориальная целостность однозначно нарушена Россией?

- Советник президента США Джейк Салливан не стал прямо отвечать на вопрос, поддержит ли администрация Джо Байдена Украину, если та решит вернуть Крым военным путем. Салливан сказал лишь, что Вашингтон считает важным давать украинцам инструменты для ведения этой войны, и он это делает, но Киев будет сам ставить цели в войне и сам будет решать, как их выполнять. Можно ли толковать эти слова так, что если Украина начнет возвращать Крым военным путем, никаких ограничений для поставок Киеву инструментов для ведения войны со стороны США не последует?