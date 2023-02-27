Почему Эстония, славящаяся своими вековыми песенными традициями и даже революцию назвавшая Певческой, на конкурсах «Евровидения» демонстрирует довольно скромные результаты, задается вопросом публицист Андрей Кузичкин.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Эстония может победить на Евровидении, но для этого нужна культурная революция
Как и ожидалось, вокруг имени конкурсанта развернулись нешуточные страсти: ах, ах! Как же так?! Эстонию, которую некоторые партии хотят спасти от мигрантов, будет представлять девушка из Нарвы! А ещё русская! И - о, ужас! - побывавшая в 2016 г. в Крыму, аннексированном Россией! Да, из Нарвы, да, русская, да, была в Крыму. Но во время последнего крымского вояжа было Алике 13 лет. И вопросы не к ней, подростку-несмышлёнышу, а к организаторам этого тура. И я бы больше возмущался не прошлым Алики, а настоящим эстонцев, которые по-прежнему имеют бизнес в Крыму и считают Крым российским.
И это отлично, что Эстонию, которую кремлёвская пропаганда заклеймила как европейскую цитадель русофобии, будет представлять именно русская певица из самого что ни на есть русского региона страны. Это гениальный политический ход тех, кто сделал ставку на Алику Милову. Просто-таки «наш ответ товарищу Путину». Но! А вот теперь от политики перейдём собственно к конкурсу.
Меня давно изумляло: почему Эстония, славящаяся своими вековыми песенными традициями и даже революцию назвавшая Певческой, на конкурсах «Евровидения» демонстрирует довольно скромные результаты? В первый и последний раз удача улыбнулась в 2001 г., когда Танэль Падар и Дэйв Бентон принесли Эстонии гран-при. Поэтому я посвятил несколько вечеров путешествию по волнам моей памяти от года 2012 до года 2022, чтобы вспомнить все конкурсы и понять: что с Эстонией не так?
Подозреваю, что многие читатели уже заворочались недовольно: ну, вот, опять это Кузичкин! И что он вечно лезет со своими советами! Поверьте, если я что-то и советую, то исключительно желая блага и при этом ориентируясь на свой профессиональный опыт и знания. А в том, что касается музыкальных конкурсов, опыта у меня достаточно: отработал в составе различных жюри более 20 лет.
Возможно, я не открою ничего нового для экспертов, но очевидные факты выложу на стол.
«Евровидение» - это не конкурс вокала, это ShowMarket. Для того чтобы победить в конкурсе, нужно не только уметь петь, но и создать из песни спектакль со сложной драматургией, рождающей эмоции у зрительской аудитории. И чем сильнее драматургия, тем сильнее эмоции и лучше результат. Причём, песня может быть драмой: именно с такой песней в 2014 г. победила Кончита Вурст, в 2016 г. - Джамала, а в прошлом году победу одержали представители Украины, которые драму войны из жизни перенесли на сцену. Но это может быть и яркий, шумный балаган, что в 2018 г. принесло победу Нете Барзилай из Израиля, а в 2021 г. чемпионом стала пародия на тяжёлый рок из Италии. При этом хулиганство не исключается, а поощряется.
Качественный музыкальный материал приветствуется, но это должна быть не филармоническая музыка, а 100-процентный попсовый хит. Такие хиты привели к победе в 2012 г. Лорин с «Euforia», а в 2019 г. Дункана Лоуренса из Нидерландов с песней «Arcade». Скромность декораций только усилила магию мелодии.
Имеют значение и световые эффекты, сценические находки, пластика исполнителя и костюм. Во всём должна быть оригинальность, придумка, изюминка. И чем крупнее «изюм», тем лучше. В этом отношении эталонный номер - победное выступление в 2013 г. Эмили из Дании: свирели, барабаны, чёткие ритмы, отработанные движения в марше и мундиры по контрасту с трогательной беззащитностью певицы, переданной через стилизованный средневековый крестьянский костюм - это просто высший пилотаж.
Отлично продаются легенды о конкурсантах. Думаю, именно это помогло в 2017 г. победить конкурсанту из Португалии Сальвадору с довольно унылой песней, но прозвучавшей как пролог к истории певца, ожидавшего пересадку сердца. А Кончита Вурст в образе «бородатой женщины» с длинным перечнем страданий в борьбе за свою идентичность и против ВИЧ вообще произвела фурор.
Так что же не так с Эстонией? Приготовьтесь, сейчас начну плеваться ядом.
В 2014 г. даже не прошла в финал конкурса Таня, которая шептала и кричала, игралась на сцене с мужичком, но так ничего и не спела. В 2016 г. блистательно провалился, не дойдя до финала, Юри Потсманн, целлулоидный мальчик с пластикой робота и картонным голосом. В 2017 г. не сумели зафиналить Койт Тооме и Лаура, исполнившие очень приличную и богато оркестрованную, но напрочь лишённую драматизма, а потому скучную, композицию «Верона». В 2021 г. Уку Сувисте решил всех покорить развязанным галстуком-бабочкой, но не вышло, и из полуфинала галстук его не вытащил.
Чуть лучше дела случились в 2013 г. у Биргит, занявшей 20 место в образе модели, немного перепутавшей подиум со сценой песенного конкурса. Виктор Крон в 2019 выбрал образ байкера, заскочившего на школьную дискотеку, но дальше 20 места в финале так и не проскочившего. В 2022 г. Стефан, исполнил western-sing, но получил от европейской публики 13 место, в Америке ему явно повезло бы больше. В 2018 г. Элина Нечаева встала на правильный путь, поразив оперным вокалом и платьем-экраном, на которое проецировалось аниме (правда, в 2015 г. этот приём уже использовала Полина Гагарина из России), результат - 8 место. В 2015 г. Стиг Ряста и Элина Борн, с грудью более академической, чем голос, исполнили очень даже неплохой хит, заняв 7 место. Но выше всех в 2012 г. подняли великолепные вокальные данные Отта Лепланда - 6 место.
Общая беда всех эстонских исполнителей, по моему мнению, это отсутствие яркой индивидуальности и абсолютное доминирование среднеевропейского стандарта во всём - от костюма и лица до музыкального материала. Я понимаю, что ждать крещендо от уроженцев скупой на эмоции Балтии не приходится. Но тогда умирайте в конце песни, а не засыпайте и не обрывайте её на ноте «ми». И практически у всех номеров такая минималистская режиссура, что плакать хочется от бедности фантазии ли творцов, или от нищенских бюджетов постановок.
Однако больше всего меня изумляет полное игнорирование конкурсантами из Эстонии культурной самобытности своей страны. Эстония по праву гордится своей принадлежностью к древней финно-угорской культуре. Костюмы, музыкальные инструменты, легенды, звуковая гармония, национальные символы… Где же они? Режиссёры, которые занимаются постановкой номеров, то ли не знают об этом, то ли стесняются прослыть деревенщиной, то ли просто не умеют органично соединять традицию с современностью. А ведь этника - это актуальный тренд, имеющий спрос на всех европейских рынках - от сувенирного ряда до высокого искусства.
Поэтому я от всей души желаю Алике Миловой победы на «Евровидении». Но если она покажет себя и свой номер такими же, как при конкурсном отборе, то хорошего ждать не приходится. Да, милая девушка, опытная исполнительница, неплохие вокальные данные, славная песенка, чудненькое платьице… Но для победы этого не просто мало, а мало катастрофически. Алика в таком образе и с такой песенкой просто растворится в толпе похожих как близнецы конкурсантов.
Изменить ситуацию может именно культурная революция, когда народное творчество станет источником вдохновения для художественных открытий современных режиссёров, костюмеров, сценаристов, актёров и певцов. Конечно, движение в этом направлении есть, но пока результаты очень скромные. По меньшей мере, за 10 лет на сцене «Евровидения» мы так и не увидели настоящую Эстонию, страну, которую мы любим и ценим. А хочется увидеть и услышать…