АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Эстония может победить на Евровидении, но для этого нужна культурная революция

Подозреваю, что многие читатели уже заворочались недовольно: ну, вот, опять это Кузичкин! И что он вечно лезет со своими советами! Поверьте, если я что-то и советую, то исключительно желая блага и при этом ориентируясь на свой профессиональный опыт и знания. А в том, что касается музыкальных конкурсов, опыта у меня достаточно: отработал в составе различных жюри более 20 лет.

«Евровидение» - это не конкурс вокала, это ShowMarket. Для того чтобы победить в конкурсе, нужно не только уметь петь, но и создать из песни спектакль со сложной драматургией, рождающей эмоции у зрительской аудитории. И чем сильнее драматургия, тем сильнее эмоции и лучше результат. Причём, песня может быть драмой: именно с такой песней в 2014 г. победила Кончита Вурст, в 2016 г. - Джамала, а в прошлом году победу одержали представители Украины, которые драму войны из жизни перенесли на сцену. Но это может быть и яркий, шумный балаган, что в 2018 г. принесло победу Нете Барзилай из Израиля, а в 2021 г. чемпионом стала пародия на тяжёлый рок из Италии. При этом хулиганство не исключается, а поощряется.