За прошедшую неделю саперам Идаского спасательного центра пришлось обезвредить более 20 взрывных устройств военного времени
Эхо войны: на прошлой неделе Ида-Вируские саперы обезвредили большое количество взрывных устройств
Эхо войны: на прошлой неделе Ида-Вируские саперы обезвредили большое количество взрывных устройств
Всего за последнюю неделю в Ида-Вирумаа саперы выезжали на семь вызовов, в ходе которых было обезврежено 26 взрывных устройств, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.
В ходе проверки было обнаружено еще 16 детонаторов.