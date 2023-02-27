Пн, 27.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Эхо войны: на прошлой неделе Ида-Вируские саперы обезвредили большое количество взрывных устройств

BNS
Эхо войны: на прошлой неделе Ида-Вируские саперы обезвредили большое количество взрывных устройств
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Сапер с собакой. Иллюстративное фото.
Сапер с собакой. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

За прошедшую неделю саперам Идаского спасательного центра пришлось обезвредить более 20 взрывных устройств военного времени

Всего за последнюю неделю в Ида-Вирумаа саперы выезжали на семь вызовов, в ходе которых было обезврежено 26 взрывных устройств, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

В ходе проверки было обнаружено еще 16 детонаторов.

Ключевые слова
Наверх