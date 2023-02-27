Фото и видео ⟩ Виновник ДТП: полиция ищет водителя автомобиля с украинскими номерами

После столкновения Mazda отбросило в сугроб справа, а водитель Suzuki уехал с места происшествия.

В ДТП люди не пострадали, но был поврежден автомобиль Suzuki.

Отделение полиции Центральной Эстонии просит водителя Mazda, виновного в ДТП, связаться с полицией по телефону 5331 1468.