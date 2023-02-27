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Фото и видео ⟩ Виновник ДТП: полиция ищет водителя автомобиля с украинскими номерами

rus.postimees.ee
Виновник ДТП: полиция ищет водителя автомобиля с украинскими номерами
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Фото: PPA

Во вторник, 21 февраля, около 7.40 утра на кольцевой дороге в центре Тюри произошло ДТП, когда в автомобиль Suzuki Liana врезался сзади автомобиль Mazda с украинскими номерами.

После столкновения Mazda отбросило в сугроб справа, а водитель Suzuki уехал с места происшествия.

В ДТП люди не пострадали, но был поврежден автомобиль Suzuki.

Отделение полиции Центральной Эстонии просит водителя Mazda, виновного в ДТП, связаться с полицией по телефону 5331 1468.

Если видео не проигрывается, его можно посмотреть здесь.

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