Рейд сотрудников миграционной службы в Валгаском уезде 22 февраля выявил нескольких нелегальных работников.
Полиция обнаружила нелегальных рабочих на эстонском предприятии
Как сообщила BNS пресс-служба Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны, чиновники ведомства проверили предприятия по управлению парками солнечных батарей. В ходе проверки семи юридических и 24 физических лиц было установлено, что на одном объекте работали восемь человек, не внесенные в регистр занятости Налогово-таможенного департамента.
Информация об этих людях была передана сотрудникам налоговой инспекции. Кроме того, сотрудники миграционной службы обнаружили 11 работников, у которых не было надлежащей временной регистрации для работы в Эстонии. Все эти нарушители были оштрафованы на 100 евро.
Среди прочего, чиновники обнаружили, что трудоустройство этих 11 человек также не внесено в регистр Налогово-таможенного департамента, эта информация была передана их коллегам.