Полиция обнаружила нелегальных рабочих на эстонском предприятии

Как сообщила BNS пресс-служба Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны, чиновники ведомства проверили предприятия по управлению парками солнечных батарей. В ходе проверки семи юридических и 24 физических лиц было установлено, что на одном объекте работали восемь человек, не внесенные в регистр занятости Налогово-таможенного департамента.

Информация об этих людях была передана сотрудникам налоговой инспекции. Кроме того, сотрудники миграционной службы обнаружили 11 работников, у которых не было надлежащей временной регистрации для работы в Эстонии. Все эти нарушители были оштрафованы на 100 евро.