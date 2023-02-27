Пн, 27.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Полиция обнаружила нелегальных рабочих на эстонском предприятии

BNS
Полиция обнаружила нелегальных рабочих на эстонском предприятии
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Jüri Looring

Рейд сотрудников миграционной службы в Валгаском уезде 22 февраля выявил нескольких нелегальных работников.

Как сообщила BNS пресс-служба Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны, чиновники ведомства проверили предприятия по управлению парками солнечных батарей. В ходе проверки семи юридических и 24 физических лиц было установлено, что на одном объекте работали восемь человек, не внесенные в регистр занятости Налогово-таможенного департамента.

Информация об этих людях была передана сотрудникам налоговой инспекции. Кроме того, сотрудники миграционной службы обнаружили 11 работников, у которых не было надлежащей временной регистрации для работы в Эстонии. Все эти нарушители были оштрафованы на 100 евро.

Среди прочего, чиновники обнаружили, что трудоустройство этих 11 человек также не внесено в регистр Налогово-таможенного департамента, эта информация была передана их коллегам.

Ключевые слова
Наверх