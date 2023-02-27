Варро Вооглайд выиграл в суде у Департамента полиции и погранохраны

Суд аннулировал решение Ида-Харьского отделения полиции Пыхьяской префектуры от 20 июня прошлого года по делу о проступке Вооглайда и его наказании и прекратил в отношении него производство по делу о проступке.

В июне прошлого года Департамент полиции и погранохраны оштрафовала Варро Вооглайда на 320 евро за нарушение требований по проведению публичных собраний, поскольку он прогнал тогдашнего журналиста газеты Postimees Сандера Пунамяэ с состоявшейся 17 февраля прошлого года демонстрации.