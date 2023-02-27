Сегодня в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого погиб по меньшей мере один человек и около 70 получили ранения, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD.
По меньшей мере один человек погиб, около 70 ранены в результате нового землетрясения в Турции
По меньшей мере один человек погиб, около 70 ранены в результате нового землетрясения в Турции
«Один гражданин погиб. Около 69 человек получили ранения», - сказал председатель AFAD Юнус Сезер.
Сегодняшнее землетрясение разрушило 29 зданий, поврежденных в результате катастрофического землетрясения 6 февраля.
«Наши поисково-спасательные группы быстро направились в этот район и приступили к работе», - сказал Сезер.
Эпицентр землетрясения находился в городе Ешилюрт, на глубине около семи километров.
Малатья - одна из десяти провинций, пострадавших от двух разрушительных землетрясений 6 февраля. В Турции погибло более 44 000 человек.
По данным AFAD, с 6 февраля было зарегистрировано около 10 000 афтершоков.
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