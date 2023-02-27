По меньшей мере один человек погиб, около 70 ранены в результате нового землетрясения в Турции

«Один гражданин погиб. Около 69 человек получили ранения», - сказал председатель AFAD Юнус Сезер.

Сегодняшнее землетрясение разрушило 29 зданий, поврежденных в результате катастрофического землетрясения 6 февраля.

«Наши поисково-спасательные группы быстро направились в этот район и приступили к работе», - сказал Сезер.

Эпицентр землетрясения находился в городе Ешилюрт, на глубине около семи километров.

Малатья - одна из десяти провинций, пострадавших от двух разрушительных землетрясений 6 февраля. В Турции погибло более 44 000 человек.