В адрес тренера Мехиса Виру поступили новые обвинения

Наличие этих заявлений подтвердил Postimees президент федерации Эрих Тейгамяги.

«После решения, которое Федерация легкой атлетики вынесла 15 февраля, было получено множество устных и письменных сообщений, которые подтверждают многолетнюю модель тревожащего поведения тренера Мехиса Виру в отношении своих подопечных», - сказал он, сославшись, в том числе, и на одного важное заявление.

«В их числе и объемное письменное заявление от бывшего легкоатлета, пожелавшего сохранить анонимность, детально описывающее притесняющую манеру общения тренера как на тренировках, так и вне занятий, происходившее годы назад», - добавил Тейгамяги.

Однако Федерация не планирует на базе поступивших сведений инициировать новое или заново открывать старое расследование.