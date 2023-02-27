После бессрочного отстранения от тренерской деятельности Мехиса Виру в Эстонскую федерацию легкой атлетики поступили новые обвинения в его адрес.
В адрес тренера Мехиса Виру поступили новые обвинения
Наличие этих заявлений подтвердил Postimees президент федерации Эрих Тейгамяги.
«После решения, которое Федерация легкой атлетики вынесла 15 февраля, было получено множество устных и письменных сообщений, которые подтверждают многолетнюю модель тревожащего поведения тренера Мехиса Виру в отношении своих подопечных», - сказал он, сославшись, в том числе, и на одного важное заявление.
«В их числе и объемное письменное заявление от бывшего легкоатлета, пожелавшего сохранить анонимность, детально описывающее притесняющую манеру общения тренера как на тренировках, так и вне занятий, происходившее годы назад», - добавил Тейгамяги.
Однако Федерация не планирует на базе поступивших сведений инициировать новое или заново открывать старое расследование.
«Мы уже приняли решение, но заявления подтверждают, что эта модель поведения, по которой было вынесено решение, длилась годами», - пояснил президент Федерации.