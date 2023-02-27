Украинские беженцы должны учить эстонский язык, но учителей и денег не хватает

Tere, minu nimi on Larissa! - бегло, но немного неуверенно выпалила украинка, которая является волонтером в пярнуском Продовольственном банке. Скоро исполнится год, как она, двое ее сыновей и мать-пенсионерка стали жить в Пярну. Хотя она каждый день с нетерпением ждет возможности вернуться на родину, к мужу и старшему сыну, она не думает, что знание эстонского языка будет для нее лишним.