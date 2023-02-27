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Украинские беженцы должны учить эстонский язык, но учителей и денег не хватает

Анника Аувяэрт
Украинские беженцы должны учить эстонский язык, но учителей и денег не хватает
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Лариса приехала в Пярну в марте прошлого года, учить эстонский она начала летом.
Лариса приехала в Пярну в марте прошлого года, учить эстонский она начала летом. Фото: Mailiis Ollino

Tere, minu nimi on Larissa! - бегло, но немного неуверенно выпалила украинка, которая является волонтером в пярнуском Продовольственном банке. Скоро исполнится год, как она, двое ее сыновей и мать-пенсионерка стали жить в Пярну. Хотя она каждый день с нетерпением ждет возможности вернуться на родину, к мужу и старшему сыну, она не думает, что знание эстонского языка будет для нее лишним.

Украинские военные беженцы, получившие временную защиту, должны пройти начальный курс эстонского языка. В настоящее время в Эстонии проживает более 30 000 военных беженцев, и половина из них не изучает язык. Изучение языка затруднено из-за нехватки учебных мест, учителей и денег. «В то же время, курсы эстонского языка должны быть доступны не только получателям временной защиты, но и другим целевым группам», – отметила вице-канцлер по вопросам культурного разнообразия Министерства культуры Эда Сильберг.

До прибытия военных беженцев государственный заказ на изучение эстонского языка составлял почти 15 000 учебных мест в год. «К сожалению, невозможно создать 23 000 новых учебных мест за семь месяцев», - сказала Сильберг.

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