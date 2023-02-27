В России массово задерживают школьников за участие в ЧВК «Рёдан». Что это такое?

Что такое ЧВК «Рёдан» и почему происходят драки?

Аббревиатура, очевидно, отсылает к частным военным компаниям, наиболее известная из которых в течение последнего года постоянно фигурировала в новостях с войны в Украине.

Но так называемая ЧВК «Рёдан» не имеет никакого отношения к военизированным формированиям: это подростковая субкультура, возникшая в соцсетях и вдохновленная аниме-сериалом «Hunter x Hunter», в котором есть бандитская группировка под названием «Рёдан». Символы подростковой «ЧВК» - черный цвет, пауки и цифра 4. При этом в соцсетях есть и несколько других сообществ, которые направлены против «Рёдана», и из-за этих разногласий у подростков случаются потасовки.

Впервые новое «движение» привлекло внимание медиа 22 февраля после потасовки в ТЦ «Авиапарк» в Москве. Телеграм-каналы тогда написали, что представители «Рёдана» подрались с другими подростками из-за того, что одним не понравилось, как одеты другие. В итоге драка стала массовой и затронула несколько этажей ТЦ, писало издание Msk1.