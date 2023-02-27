В конце февраля полиция стала устраивать облавы на сходки подростков-неформалов, называющих себя ЧВК «Рёдан», в торговых центрах Москвы, Петербурга и других крупных городов России. Новым подростковым движением уже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. О чем идет речь и почему подростки называют себя именно так? Об этом пишет Русская служба Би-би-си.
В России массово задерживают школьников за участие в ЧВК «Рёдан». Что это такое?
Что такое ЧВК «Рёдан» и почему происходят драки?
Аббревиатура, очевидно, отсылает к частным военным компаниям, наиболее известная из которых в течение последнего года постоянно фигурировала в новостях с войны в Украине.
Но так называемая ЧВК «Рёдан» не имеет никакого отношения к военизированным формированиям: это подростковая субкультура, возникшая в соцсетях и вдохновленная аниме-сериалом «Hunter x Hunter», в котором есть бандитская группировка под названием «Рёдан». Символы подростковой «ЧВК» - черный цвет, пауки и цифра 4. При этом в соцсетях есть и несколько других сообществ, которые направлены против «Рёдана», и из-за этих разногласий у подростков случаются потасовки.
Впервые новое «движение» привлекло внимание медиа 22 февраля после потасовки в ТЦ «Авиапарк» в Москве. Телеграм-каналы тогда написали, что представители «Рёдана» подрались с другими подростками из-за того, что одним не понравилось, как одеты другие. В итоге драка стала массовой и затронула несколько этажей ТЦ, писало издание Msk1.
Следственный комитет России сообщил о проверке по факту этой драки. Спустя несколько дней в Москве задержали девятерых предполагаемых участников потасовки, на них составили административные протоколы о хулиганстве, сообщил телеграм-канал Mash. После этой драки полиция усилила дежурства в торговых центрах, заметили российские СМИ.
Другая крупная драка произошла 26 февраля в Санкт-Петербурге в ТЦ «Галерея». Там потасовка тоже завязалась из-за того, что одни подростки потребовали «пояснить за шмот»; дело тоже было в «Рёдан», пишет «Фонтанка». Разнимать массовую драку пришлось полиции и ОМОНу.
Всего полиция увезла из «Галереи» 131 человека, сообщает «Фонтанка». По данным МВД, участникам конфликта было 14-17 лет. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По версии правоохранителей, зачинщиком стал 17-летний студент колледжа, которому не понравилась символика «Рёдан» на одежде 15-летнего школьника. После перепалки ему «из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами», сообщила полиция.
Облавы и массовые задержания школьников
После этого случая полиция начала проверки торговых центров и облавы на сходки подростков в других крупных городах России - полиция ищет людей в одежде с пауками как потенциальных нарушителей порядка. Так, полиция приехала на сходку в ТЦ «Галерея» - уже в Новосибирске. По данным «Новосибирск-онлайн», несколько десятков подростков собралась в торговом центре, и из-за возникшей толпы приехала полиция, которая задержала нескольких человек, в том числе несовершеннолетних.
Похожая ситуация произошла и в Казани, где полиция отреагировала на появление неформально одетых подростков в ТЦ, и задержала 16 человек.
Агентство ТАСС, ссылаясь на неназванного собеседника в правоохранительных органах, сообщило в понедельник, что троих участников драк в Москве поместили под домашний арест по статье о хулиганстве с применением оружия - упоминаются газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.
Во время полицейских рейдов задерживают и случайных людей, отмечает телеграм-канал «Сирена». По данным канала, 26 февраля у московского ТЦ «Авиапарк», где до этого случилась драка, задержали совершеннолетнего юношу, которого посадили в автозак и отвезли в отделение вместе с еще около 15 людьми, почти все из которых были несовершеннолетними. Задержанных в отделении сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и подошв без объяснения причин, пишет «Сирена».
«Родителей задержанных несовершеннолетних вызвали в отдел, где они писали объяснительные, в которых нужно было ответить на вопросы, где их дети были 18 февраля и знают ли они об увлечении подростков аниме», - сообщает телеграм-канал.
В полиции заявили, что 24 февраля в районе «Авиапарка» задержали 226 человек «непосредственно перед тем, как они собирались устроить массовую драку», 188 из них были несовершеннолетними. Полиция сообщает, что задержанные были представителями «враждующих молодежных течений». В отношении восьми родителей были составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.
На эти новости уже успели отреагировать глава СКР Александр Бастрыкин и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, лоббирующая запреты и ограничения для россиян в интернете. Бастрыкин поручил провести проверки по фактам множества видеозаписей в соцсетях с драками «редановцев» и их противников. А Мизулина заявила, что «Рёдан» - деструктивная субкультура и потребовала запретить движение и его сообщества в интернете.