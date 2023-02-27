Министр культуры Пирет Хартман подписала указ о выделении миллиона евро четырем частным медиакомпаниям на поддержку создания журналистского контента на русском языке.
Государство поддержит эстонские русскоязычные частные СМИ одним миллионом евро
«Целью Министерства культуры является укрепление единого информационного пространства Эстонии и обеспечение того, чтобы важная информация доходила до всех живущих в Эстонии людей. В Эстонии все еще есть люди, которые продолжают смотреть российские пропагандистские каналы даже после того, как они были запрещены. Поэтому, поддерживая эстонские русскоязычные медиаканалы, мы хотим предложить альтернативу, то есть качественную русскоязычную журналистику, свободную от путинской пропаганды, на эстонском медиаландшафте», - сказала министр культуры Пирет Хартман.
В рамках конкурса предложений по программе «Эстонские независимые частные СМИ, поддерживающие создание и трансляцию журналистского контента, балансирующего русскоязычное информационное пространство и формирующего общее информационное пространство» было получено восемь заявок на общую сумму 1 768 330 евро. Комиссия предложила поддержать четыре проекта на общую сумму 1 000 000 евро. Грант получили AS Postimees Grupp, Delfi Meedia AS, AS Äripäev и OÜ Põhjaranniku Kirjastus на производство журналистского контента на русском языке.
Более подробную информацию можно найти в постановлении.