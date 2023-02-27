Государство поддержит эстонские русскоязычные частные СМИ одним миллионом евро

«Целью Министерства культуры является укрепление единого информационного пространства Эстонии и обеспечение того, чтобы важная информация доходила до всех живущих в Эстонии людей. В Эстонии все еще есть люди, которые продолжают смотреть российские пропагандистские каналы даже после того, как они были запрещены. Поэтому, поддерживая эстонские русскоязычные медиаканалы, мы хотим предложить альтернативу, то есть качественную русскоязычную журналистику, свободную от путинской пропаганды, на эстонском медиаландшафте», - сказала министр культуры Пирет Хартман.