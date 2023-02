Государство поддержит эстонские русскоязычные частные СМИ одним миллионом евро

В рамках конкурса предложений по программе «Эстонские независимые частные СМИ, поддерживающие создание и трансляцию журналистского контента, балансирующего русскоязычное информационное пространство и формирующего общее информационное пространство» было получено восемь заявок на общую сумму 1 768 330 евро. Комиссия предложила поддержать четыре проекта на общую сумму 1 000 000 евро. Грант получили AS Postimees Grupp, Delfi Meedia AS, AS Äripäev и OÜ Põhjaranniku Kirjastus на производство журналистского контента на русском языке.