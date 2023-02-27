Марлеэн Мюлла, прыгунья с шестом, которая живет и учится в США, с самого начала года находится в отличной форме. В подтверждение этих слов этой ночью она вновь побила рекорд Эстонии.
Эстонская спортсменка третий раз за месяц побила национальный рекорд
Мюлла, которая является студенткой оклахомского университета, преодолела на чемпионате конференций США отметку 4.55 м, установив, помимо рекорда Эстонии, также рекорд своей школы и рекорд соревнований. Разумеется, она также завоевала и титул чемпионки соревнований.
Предыдущий свой рекорд (а также рекорд Эстонии) Мюлла улучшила на три сантиметра – его она установила в начале февраля. Стоит отметить, что еще месяц назад рекорд Эстонии составлял 4.42 м, и за это время Мюлла улучшила его трижды.
21-летняя Мюлла переняла победную эстафету от Реэны Колл. В середине прошлого десятилетия 16-летняя Колл довела эстонский рекорд до 4.24 м, через несколько сезонов улучшила его на 12 см, но дальше не пошла.
Мюлла опередила Колл уже в 2021 году, преодолев тогда отметку 4.30. С тех пор с каждым соревнованием она только улучшала показатели.
Следующие соревнования, на которых выступит Марлеэн Мюлла, пройдут с 10 по 11 марта – это студенческий чемпионат США (NCAA).