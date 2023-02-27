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Заявление Лукашенко: Беларусь получила от России ракетный комплекс «Искандер»

Заявление Лукашенко: Беларусь получила от России ракетный комплекс «Искандер»
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Ракетный комплекс «Искандер».
Ракетный комплекс «Искандер». Фото: EVGENY STETSKO

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил сегодня, что Россия поставила Минску ракетный комплекс «Искандер», а также зенитно-ракетный комплекс С-400.

«В целях оснащения белорусской части Региональной группировки войск российская сторона поставила нам оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» с необходимым запасом ракет», - сказал Лукашенко на совещании в Минске по вопросам финансирования закупок военной продукции для этих сил.

«Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400. То, что вы хотели, военные, и получили. Это грозное оружие», - добавил он.

Он также сообщил, что в рамках Государственной программы вооружения закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса «Тор», противотанковые управляемые ракеты, минометы, реактивные пехотные огнеметы, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра.

«Будут поставлены самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы», - добавил он

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