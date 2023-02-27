Заявление Лукашенко: Беларусь получила от России ракетный комплекс «Искандер»

«В целях оснащения белорусской части Региональной группировки войск российская сторона поставила нам оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» с необходимым запасом ракет», - сказал Лукашенко на совещании в Минске по вопросам финансирования закупок военной продукции для этих сил.

«Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400. То, что вы хотели, военные, и получили. Это грозное оружие», - добавил он.

Он также сообщил, что в рамках Государственной программы вооружения закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса «Тор», противотанковые управляемые ракеты, минометы, реактивные пехотные огнеметы, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра.