Сегодня в 9 часов утра началось электронное голосование. В полдень открылись избирательные участки местных самоуправлений и центров районов Таллинна.
Фото ⟩ Первый день голосования: смотрите, что происходит на избирательных участках
К часу дня по всей Эстонии проголосовало более 29 000 человек, из них 24 244 в электронном виде и 5206 на избирательных участках.
В Таллинне на избирательном участке на парковке Центрального рынка сегодня днем жизнь била ключом: возможностью проголосовать уже воспользовалось много людей. Противоположная картина наблюдалась на избирательном участке на парковке магазина Maxima на улице Смуули в Ласнамяэ: там было совсем мало людей.
В полдень первого дня выборов, то есть в первые минуты после открытия избирательных участков, как молодые, так и пожилые избиратели пришли к предвыборной палатке, установленной на улице Кюйни в Тарту, но очередей у дверей не образовалось. Председатель избирательной комиссии Ааре Вооре сказал, что картина типичная для первого дня голосования и особой давки на избирательном участке в понедельник никогда не было, и этот раз не стал исключением.
По словам Вооре, один человек отел проголосовать уже в 11 часов. Ему посоветовали вернуться через час. Шесть или семь человек ждали, когда в полдень откроется палатка для голосования.
«Я уже много раз участвовал в предвыборной работе, но в этот раз здесь другая предвыборная палатка: свет хорошо проходит и тепло. Так что не не на что жаловаться», - отметил опытный председатель избирательной комиссии.
Кабин для голосования в палатке нет, голосование проходит за столами с высокими бортиками. «Они обеспечивают конфиденциальность, и сосед не может видеть, что делает другой. Подглядывать и рекламировать в палатке нельзя, выбор должен быть сделан по собственному желанию человека», - сказал Вооре.
За 20 минут почти 50 проголосовавших
Избиратели ждали возможности зайти на первый избирательный участок в Вильянди в фойе центра «Сакала» более чем за четверть часа до открытия.
«Деревенские всегда приходят рано - надо быть на месте вовремя!» - сказала Керсти-Мари Маддисон, передвижения которой во многом зависят от расписания автобусов. Редкое движение автобусов также является причиной того, что Маддисон не может прийти на голосование в день выборов, в воскресенье.
Мадиссон всегда голосует на избирательном участке и, по ее словам, всегда выбирает одну и ту же политическую партию. «Я бегают от одной партии к другой, остаюсь себе верной. Если проходят парламентские выборы, обязательно надо идти голосовать», - подчеркнула она.
По словам главы избирательной комиссии в Вильянди Элики Вахтер, то, что в первый день до открытия участка уже образовалась очередь, обычное дело. «И непосредственно в день выборов точно придет много людей», - добавила она.
За первые 20 минут в центре «Сакала» проголосовало полсотни человек. «Я считаю, что это довольно хороший результат», - сказала Вахтер.
Сразу после начала голосования на избирательном участке в валгаском Доме культуры было несколько человек.
По словам председателя избирательной комиссии Меэлиса Саавеля, что и в прошлый год избиратели собирались у участок еще до открытия. Однако самым популярным по-прежнему остается сам день выборов, который в этом году приходится на 5 марта.