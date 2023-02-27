Фото ⟩ Первый день голосования: смотрите, что происходит на избирательных участках

К часу дня по всей Эстонии проголосовало более 29 000 человек, из них 24 244 в электронном виде и 5206 на избирательных участках.

В Таллинне на избирательном участке на парковке Центрального рынка сегодня днем ​​жизнь била ключом: возможностью проголосовать уже воспользовалось много людей. Противоположная картина наблюдалась на избирательном участке на парковке магазина Maxima на улице Смуули в Ласнамяэ: там было совсем мало людей.

В полдень первого дня выборов, то есть в первые минуты после открытия избирательных участков, как молодые, так и пожилые избиратели пришли к предвыборной палатке, установленной на улице Кюйни в Тарту, но очередей у дверей не образовалось. Председатель избирательной комиссии Ааре Вооре сказал, что картина типичная для первого дня голосования и особой давки на избирательном участке в понедельник никогда не было, и этот раз не стал исключением.

По словам Вооре, один человек отел проголосовать уже в 11 часов. Ему посоветовали вернуться через час. Шесть или семь человек ждали, когда в полдень откроется палатка для голосования.

«Я уже много раз участвовал в предвыборной работе, но в этот раз здесь другая предвыборная палатка: свет хорошо проходит и тепло. Так что не не на что жаловаться», - отметил опытный председатель избирательной комиссии.