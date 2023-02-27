Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на высказывание трёхкратного победителя Олимпийских игр Александра Большунова, пишет «Чемпионат». Россиянин ранее сравнил победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах» с защитой титула чемпиона мира.
«Слышал, Большунов титул чемпиона мира защитил…» Клебо отреагировал на высказывание Большунова
«Слышал, Большунов титул чемпиона мира защитил…» Клебо отреагировал на высказывание Большунова
«Слышал, что Большунов титул чемпиона мира защитил… Ну что же. Пусть говорят что хотят. Это вообще не моё дело. Мы здесь, чтобы соревноваться», — сказал Клебо в интервью Dagbladet.
Большунов выигрывал скиатлон на чемпионате мира – 2021 и Олимпийских играх – 2022. На первенстве планеты в Планице золото завоевал норвежец Симен Хегстад Крюгер, который стал вторым после Большунова в Оберстдорфе.
Ранее Клебо завоевал восьмое золото мировых первенств на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения), выиграв командный спринт в паре с соотечественником Полом Голбергом.
Ключевые слова