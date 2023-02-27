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«Слышал, Большунов титул чемпиона мира защитил…» Клебо отреагировал на высказывание Большунова

rus.postimees.ee
«Слышал, Большунов титул чемпиона мира защитил…» Клебо отреагировал на высказывание Большунова
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Йоханнес Клебо.
Йоханнес Клебо. Фото: Karl-josef hildenbrand

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на высказывание трёхкратного победителя Олимпийских игр Александра Большунова, пишет «Чемпионат». Россиянин ранее сравнил победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах» с защитой титула чемпиона мира. 

«Слышал, что Большунов титул чемпиона мира защитил… Ну что же. Пусть говорят что хотят. Это вообще не моё дело. Мы здесь, чтобы соревноваться», — сказал Клебо в интервью Dagbladet.

Большунов выигрывал скиатлон на чемпионате мира – 2021 и Олимпийских играх – 2022. На первенстве планеты в Планице золото завоевал норвежец Симен Хегстад Крюгер, который стал вторым после Большунова в Оберстдорфе.

Ранее Клебо завоевал восьмое золото мировых первенств на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения), выиграв командный спринт в паре с соотечественником Полом Голбергом.

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