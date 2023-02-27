ВИДЕО ⟩ Вода с потолка лилась потоком: на пароме Viking Line произошел потоп

По словам пресс-секретаря Viking Line Кристы Грёнлунд, в системе трубопровода, расположенной в ресторане парома, произошла утечка, и сотрудникам удалось ее устранить.

«Угрозы для пассажиров не было, сейчас все работает исправно», - сказала она.