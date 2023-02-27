Коридор следовавшего по маршруту Таллинн-Хельсинки парома Viking Line XPRS затопило из-за разрыва водопроводной трубы.
ВИДЕО ⟩ Вода с потолка лилась потоком: на пароме Viking Line произошел потоп
Вода с потолка лилась потоком: на пароме Viking Line произошел потоп
По словам пресс-секретаря Viking Line Кристы Грёнлунд, в системе трубопровода, расположенной в ресторане парома, произошла утечка, и сотрудникам удалось ее устранить.
«Угрозы для пассажиров не было, сейчас все работает исправно», - сказала она.
Ключевые слова