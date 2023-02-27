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ВИДЕО ⟩ Вода с потолка лилась потоком: на пароме Viking Line произошел потоп

Брита-Мария Алас
Вода с потолка лилась потоком: на пароме Viking Line произошел потоп
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Коридор парома был затоплен.
Коридор парома был затоплен. Фото: Pilt videost

Коридор следовавшего по маршруту Таллинн-Хельсинки парома Viking Line XPRS затопило из-за разрыва водопроводной трубы.

По словам пресс-секретаря Viking Line Кристы Грёнлунд, в системе трубопровода, расположенной в ресторане парома, произошла утечка, и сотрудникам удалось ее устранить.

«Угрозы для пассажиров не было, сейчас все работает исправно», - сказала она.

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