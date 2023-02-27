Что случилось? ⟩ В центр Таллинна вызвали подразделение химического контроля

Сегодня около 13:15, проходивший мимо магазина Laste Maailm на Пярнуском шоссе, 6, мужчина заметил припаркованную перед зданием машину спасателей. «Что там случилось, что перед домом припаркована машина химического контроля?» - спросил он и отправил фотографии в редакцию.

Лийна Валнер, руководитель по коммуникациям Пыхьяского спасательного центра, сообщила, что в Центр тревоги действительно поступил звонок в 13:10, когда житель дома на Пярнуском шоссе, 6, в центре города сообщил, что чувствует запах хлора, исходящий от соседей. «Звонивший подумал, что это хлор, но ни его, ни какого-либо другого вещества обнаружено не было. Я не могу сказать, что это был за запах. Все было в порядке», - сказала Валнер.