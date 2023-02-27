В России проходят акции в память о Борисе Немцове.

В российской столице люди приносят цветы к стихийному мемориалу, появившемуся на месте убийства политика на Большом Москворецком мосту вскоре после преступления. Издание «Сота» пишет, что полиция выборочно останавливает прохожих, но задержаний пока не было. В прошлом коммунальные службы не раз убирали цветы и фотографии и задерживали активистов, однако мемориал вновь возрождался. В последнее время власти его не трогали.

По сведениям «Настоящего времени», акции памяти Бориса Немцове проходят также в Казани, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске. Люди возлагают цветы к импровизированным мемориалам, появившимся у памятников жертвам политических репрессий.

В Екатеринбурге на площади Труда жители устроили вахту памяти в честь Бориса Немцова. Власти Свердловской области запретили приносить портреты, плакаты и свечи, но разрешили возлагать цветы.

В Барнауле акция прошла накануне. Ее организовало местное отделение партии «Яблоко». Митинг прошел в центре города на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий. Акция была согласована местной мэрией. Барнаул - едва ли не единственный город в России, где власти дают разрешения на проведение такого рода акций.

Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года в сотне метров от Кремля. Суд признал виновными и приговорил к длительным срокам заключения пятерых уроженцев Чечни, среди которых были офицеры силовых структур. Это Заур Дадаев (непосредственный исполнитель убийства), братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.