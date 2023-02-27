Это является главной причиной возникновения ущерба в квартирах и домах

Самый большой ущерб по страхованию жилья в прошлом году был вызван пожаром в одном частном доме. В результате непосредственно пожара пострадал второй и частично первый этаж, однако от пожарной воды пострадал весь дом, и сумма ущерба, возникшего в результате этого происшествия, превысила четверть миллиона евро. Причиной пожара стала электропроводка.

Еще один крупный ущерб, сумма которого превысила 110 000 евро, возник из-за того, что в прихожей квартиры загорелась заряжавшаяся аккумуляторная батарея электровелосипеда. В результате пожара квартира пострадала от сажи настолько сильно, что в ней пришлось делать капитальный ремонт, в том числе, заменить кухню.

Квартира нуждалась в соответствующем ремонте. Фото: PZU

Ущерб по самому серьезному страховому случаю, связанному с водой, составил порядка 80 000 евро. В результате вызванного соседом затопления, повреждения получила вся квартира, включая стены и предметы обстановки.

Руководитель группы по имущественным ущербам PZU Kindlustus Марге Хабакукк подчеркивает, что исправность как водопроводных, так и электрических установок и устройств необходимо регулярно проверять.

«Причиной пожаров, связанных с электричеством, очень часто является перегрузка. В этой связи необходимо особенно осторожно обращаться с удлинителями и помнить, что обычно на них указывается максимальная допустимая нагрузка», - отметила Хабакукк.

«В случае ущербов, причиненных водой, источником беды зачастую является напорный трубопровод, срок службы которого не бесконечен, и который в какой-то момент может просто разрушиться», - добавила она.