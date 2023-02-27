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Столтенберг сообщил, что пригласил Зеленского на Вильнюсский саммит НАТО

BNS
Столтенберг сообщил, что пригласил Зеленского на Вильнюсский саммит НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг в 2019 году.
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг в 2019 году. Фото: JOHN THYS / AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в июльском саммите НАТО в Вильнюсе и надеется, что украинский президент сможет в нем участвовать.

«Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо убежден, что это будет сильным знаком нашей солидарности и поддержки Украины со стороны наших союзников. Я надеюсь, что Зеленский сможет туда прибыть, - сказал глава НАТО в интервью, которое транслировалось в воскресенье в телепередаче »Неделя« литовского общественного теле-радиовещателя LRT. - Конечно, это будет зависеть от ситуации в Украине, которая все еще находится в разгаре войны».

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Здесь ожидается около 40 делегаций из стран-союзников и партнеров НАТО, по предварительным данным, участие в мероприятии и сопровождение делегаций примут около 5 тыс. человек.

На нем планируется обсуждение вопросов, связанных с увеличением расходов стран-членов на оборону, реакции на войну России в Украине путем подготовки новых оборонных планов и усилением восточного крыла альянса, а также перспектив членства Украины в НАТО. Ожидается, что Швеция и Финляндия, присоединяющиеся к оборонному альянсу, будут участвовать в качестве полноправных членов НАТО.

Такая встреча проводится в Литве впервые.

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