Авиасообщение между Пярну и Хельсинки будет восстановлено

В первый сезон на линии Пярну-Хельсинки было достигнуто почти 60-процентное заполнение, что свидетельствует о солидном интересе к этому маршруту. Направление Пярну-Хельсинки будет открыто и в предстоящем летнем сезоне.

Рейсы между Пярну и аэропортом Хельсинки-Вантаа будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта на сайте https://flynyx.com/.

Финский рынок очень важен для Пярну, и 40-минутный перелет позволит финским туристам добираться до Пярну более комфортно и быстро. На прошедшей в январе в Хельсинки ярмарке Matka, крупнейшей туристической ярмарке Северных стран, был отмечен большой интерес к Пярну как к месту назначения и авиасообщению.