Пярну снова будет иметь авиасообщение с Хельсинки

В первый сезон на линии Пярну-Хельсинки было достигнуто почти 60-процентное заполнение, что свидетельствует о солидном интересе к этому маршруту. Направление Пярну-Хельсинки будет открыто и в предстоящем летнем сезоне.

Рейсы между Пярну и аэропортом Хельсинки-Вантаа будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта на сайте https://flynyx.com/.