Фото ⟩ Впервые за 60 лет: Nokia сменила логотип

В рамках обновления Nokia меняет шрифт и цветовую гамму своего логотипа, передает Yle.

До сих пор логотип оставался практически неизменным с конца 1960-х годов. Последний раз логотип обновлялся в 2011 году.

Согласно пресс-релизу Nokia, новый логотип представляет собой энергичную, динамичную и современную Nokia, а также символизирует сотрудничество, необходимое для полной реализации потенциала сетей.