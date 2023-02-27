Финская сетевая компания Nokia представила обновленную стратегию и новый бренд на международной выставке мобильной связи Mobile World Congress 2023 в Барселоне.
Фото ⟩ Впервые за 60 лет: Nokia сменила логотип
Впервые за 60 лет: Nokia сменила логотип
В рамках обновления Nokia меняет шрифт и цветовую гамму своего логотипа, передает Yle.
До сих пор логотип оставался практически неизменным с конца 1960-х годов. Последний раз логотип обновлялся в 2011 году.
Согласно пресс-релизу Nokia, новый логотип представляет собой энергичную, динамичную и современную Nokia, а также символизирует сотрудничество, необходимое для полной реализации потенциала сетей.
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