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Фото ⟩ Впервые за 60 лет: Nokia сменила логотип

rus.postimees.ee
Впервые за 60 лет: Nokia сменила логотип
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Старый логотип Nokia
Старый логотип Nokia Фото: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Финская сетевая компания Nokia представила обновленную стратегию и новый бренд на международной выставке мобильной связи Mobile World Congress 2023 в Барселоне.

В рамках обновления Nokia меняет шрифт и цветовую гамму своего логотипа, передает Yle.

До сих пор логотип оставался практически неизменным с конца 1960-х годов. Последний раз логотип обновлялся в 2011 году.

Согласно пресс-релизу Nokia, новый логотип представляет собой энергичную, динамичную и современную Nokia, а также символизирует сотрудничество, необходимое для полной реализации потенциала сетей.

Фото: Nokia
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