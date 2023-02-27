ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самый маленький город Эстонии остался без почтового отделения

Проведенная пять лет назад административная реформа привела к тому, что из города Калласте уехали государственные учреждения. В то же время и так в самом маленьком городе из года в год становиться все меньше жителей. Почтовое отделение Eesti Post также исчезнет. Оно уже временно закрыто, но официально последний рабочий день - 28 февраля.