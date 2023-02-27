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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самый маленький город Эстонии остался без почтового отделения

Райму Хансон
Самый маленький город Эстонии остался без почтового отделения
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Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Проведенная пять лет назад административная реформа привела к тому, что из города Калласте уехали государственные учреждения. В то же время и так в самом маленьком городе из года в год становиться все меньше жителей. Почтовое отделение Eesti Post также исчезнет. Оно уже временно закрыто, но официально последний рабочий день - 28 февраля.

Руководитель Omniva в южной Эстонии Лилиан Пеэк назвала причиной закрытия тот факт, что использование почтовых услуг постоянно сокращается.

В последнее время в день совершалось в среднем десять транзакций, четыре из которых были покупками марок или конвертов. Остальное, это продажа лотерейных билетов, выдача посылок и заказы периодических изданий.

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