Проведенная пять лет назад административная реформа привела к тому, что из города Калласте уехали государственные учреждения. В то же время и так в самом маленьком городе из года в год становиться все меньше жителей. Почтовое отделение Eesti Post также исчезнет. Оно уже временно закрыто, но официально последний рабочий день - 28 февраля.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самый маленький город Эстонии остался без почтового отделения
Самый маленький город Эстонии остался без почтового отделения
Руководитель Omniva в южной Эстонии Лилиан Пеэк назвала причиной закрытия тот факт, что использование почтовых услуг постоянно сокращается.
Ключевые слова