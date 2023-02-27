Министр обороны Латвии: возможные угрозы со стороны Беларуси должны учитываться

Североатлантический договор предусматривает, что вооруженное нападение на одну страну будет считаться нападением на все государства-члены НАТО, однако министр обратила внимание на то, что согласно этому договору каждая страна обязуется на протяжении длительного времени эффективно поддерживать и развивать свои индивидуальные и коллективные силы для противостояния вооруженному нападению.

Мурниеце не считает, что в ближайшее время в России произойдут изменения. «В войне, начатой Россией в Украине, требуется полная победа Украины и поражение России. Украине необходимо вернуть оккупированные территории. Кроме того, необходимо создать международный трибунал для расследования и осуждения преступлений российской агрессии, - сказала она, подчеркнув, что только в этом случае можно надеяться на долгосрочный мир в регионе.

«Между тем, Беларусь начинает играть все более важную роль в военной стратегии Кремля, поэтому возможные угрозы со стороны Беларуси также должны учитываться в ближайшей перспективе», - сказала министр.

Концепция гражданской обороны - это документ планирования политики, определяющий стратегические цели и основные принципы государственной обороны. Действующая на сегодня концепция была принята парламентом в 2020 году.