С предвыборными обещаниями можно ознакомиться в одном месте

На платформе Sõna ja tegu («Слово и дело») помимо коалиционных соглашений теперь можно ознакомиться со всеми обещаниями, сделанными на выборах в Рийгикогу. Всего 2847 обещаний были зафиксированы и добавлены в базу портала, сообщила в понедельник НКО Kodanikumeedia Kool.

Центристская партия дала 719 обещаний, Социал-демократическая партия - 447, «Отечество» - 396, «Зеленые» - 394, Партия реформ - 304, «Ээсти 200» - 229, EKRE - 131, а Объединенная левая партия Эстонии/движение KOOS - 39 обещаний. Правая партия дополнила список предвыборных общений в понедельник, в день начала предварительного голосования и электронных выборов, и статистика по этим обещаниям не включена.

О дополнительных преимуществах и технической стороне платформы рассказал Павел Флейшер, соучредитель и IT-разработчик Sõna ja tegu: «Из плохо читаемых картинок мы сделали тексты, все разбито на отдельные обещания, абзацы. По ключевому слову, имени, можно быстро найти, что было обещано в области охраны окружающей среды, коммунального хозяйства, образования или в других сферах. Существует русская и английская версии портала, созданные с использованием искусственного интеллекта».